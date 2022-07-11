Володимир Зеленський додав, що не може детально розкривати подробиці тих чи інших планів, які ставлять перед Збройними силами.

Завданням українських військових є деокупація всієї території держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільного із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання щодо планів з деокупації південної частини України, про які нещодавно заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави. Деталями тих чи інших планів, якщо ви не проти, ділитися не буду", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 10 липня інтерв'ю The Sunday Times міністр оборони Резніков заявив, що Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

За словами міністра, президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани зі звільнення тимчасово захоплених територій, оскільки ті мають життєво важливе значення для економіки країни.

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