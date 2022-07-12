Українські воїни не можуть одномоментно звільнити від супротивника всі території, зазначив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що захоплені російськими окупантами українські території будуть звільняти по черзі.

Деокупація нашої землі - лише питання часу, розповів Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

Чиновник підкреслив, що захисники України не можуть "одномоментно звільнити всі території".

"…коли президент (Володимир Зеленський - Ред.) ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не можемо одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну без оголошення війни - російська влада назвала дії сил своєї країни "спецоперацією", зокрема, для "демілітаризації" української території.

Супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні України. Захисники нашої країни давали гідну відсіч ворогові - були знищені приблизно 37 470 супротивників.

11 липня Володимир Зеленський сказав, що завдання українських військових - деокупація всієї території України.

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