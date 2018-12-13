National Interest: США використали досвід України у розробці артилерії для переваги над Росією

Оцінивши російську поведінку на Донбасі, американські військові почали працювати над покращенням своєї артилерії.

Збройні сили США досягли нового технічного прогресу в сфері артилерії. Американські військові отримали можливість стріляти 155-міліметровими снарядами на відстань до 62 кілометрів. Таким чином вони зробили суттєвий крок у напрямку мети перевершити вогневі можливості озброєння, яким користується Росія і Китай.

«Ми подвоїли радіус дії нашої артилерії на полігоні Юма», - сказав National Interest генерал Джон Мюррей, який керує підрозділом з розробки і модернізації озброєнь армії США.

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До цього часу артилерійські гаубиці M777 чи американські самохідні гаубиці могли уразити ціль за відстані до 30 кілометрів. Тож подвоєння цього показника стало серйозним стрибком у наступальних можливостях країни. Мюррей не приховував, що мета проробленої роботи у напрямку розширення радіусу дії артилерійських гармат в першу чергу була націлена на здобуття тактичної переваги над Росією і Китаєм. При цьому, він нагадав про російське вторгнення в Україну, яке стало для американських військових «сигналом пробудження». Мюррей пояснив, що російське озброєння, тактики і інтеграція військових засобів викликали особливе занепокоєння у командирів американської армії.

«В Україні ми бачили поєднання безпілотників з артилерією. Дрони використовувалися як навідники. Російська організаційна структура і тактика стали сигналом пробудження для нас. Тож ми почали більш шукати більш серйозну стратегію», - сказав американський військовий.

Стратегія Збройних сил США з модернізації бойових машин (ERCA) від 2015 року особливо наголошує на тому, як Росія використовує передове озброєння і бронемашини в Україні.

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«Росіяни використовують проти України свої передові танки включно з Т-72Б3, Т-80 і Т-90. Всі вони здатні стріляти 125-міліметровими набоями включно з протитанковими і протигелікоптерними ракетами в радіусі шести кілометрів. Вони оснащені сучасними системами захисту включно з активною бронею певних моделей», - йдеться в стратегії.

Видання додає, що ERCA – одна з цілої низки поточних ініціатив, націлених на здобуття переваги над російським озброєнням. Збройні сили США зараз працюють над прототипами артилерійської зброї великого калібру. Зокрема, йдеться про модифікацію мобільної гаубиці М777А2. Згідно з проектними даними, вона буде мати радіус пострілу понад 70 кілометрів.

«Коли йдеться про подвоєння радіусу пострілу, потрібен довший ствол і більший калібр. Ми поєднаємо більші боєприпаси з гаубицями для розширення радіусу. Ми оновлюємо сплав, змінюємо гідравліку, щоб вирішити проблему збільшеного тиску і використовуємо новий прямоточний реактивний двигун для снарядів. Це схоже на ракету», - сказав неназваний розробник зброї для американської армії.

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В Збройних силах США також уточнили, що в рамках ініціативи ERCA також розробляється гармата XM907 і ракетні снаряди XM1113, а також заряди XM654, нові системи автоматичної перезарядки і контролю вогню.