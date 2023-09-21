За їх словами, все йде за графіком.

Партія американських бойових танків Abrams прибуде в Україну вже найближчим часом.

Про це заявив представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу. За його словами, в питанні цих танків все йде за графіком.

"З міркувань безпеки операції я не зможу вдаватися в подробиці з точки зору того, коли саме прибудуть ці танки. Можу тільки сказати, що ми очікуємо їх прибуття в Україну в найближчі дні і тижні", - сказав Райдер.

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Україна отримає від США танки Abrams: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що українська армія отримає 31 танк Abrams. З них планували сформувати танковий батальйон.

Незабаром заступник держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що вони не встигнуть передати танки Україні до великого контрнаступу.

У вересні Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що перша партія танків прибуде вже найближчим часом.

Вчора це підтвердив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-15".

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