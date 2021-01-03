За цей час прикордонна служба підготовила вже 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125.

У цьому році прикордонники очікують ще на 10 гелікоптерів французького виробництва Airbus Н125 для моніторингу держкордону, зокрема й морської зони.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Вказані гелікоптери у відомстві вважають у 4-5 разів більш економічними у порівнянні з Мі-8.

Читайте такожВ мережі показали автомат, який можна взяти з собою на Марс (фото)

«Протягом року у Держприкордонслужбі нові гвинтокрили підтвердили свою ефективність та економічність. Вони налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України», – пишуть у прес-службі.

За цей час прикордонна служба підготовила вже 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіки, які здатні забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації.

У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.

Гелікоптери від французів

У рамках виконання міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН