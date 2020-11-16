Бойова роботизована машина Qinetiq-легка (RCV-L) / фото Breaking Defense
Армія США отримала перших роботів-розвідників для проведення випробувань на роботу з людьми.
Про це повідомляє Breaking Defense.
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Як повідомляється, робот RCV-L може стріляти ракетами, запускати міні-дрони і виявляти цілі для артилерії. Він поєднує в собі безпілотний автомобіль з армійським озброєнням і програмним автономним забезпеченням.
Ці роботи пройдуть випробування на взаємодію з людьми під час бойових операцій.
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