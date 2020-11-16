Робот RCV-L може стріляти ракетами, запускати міні-дрони і виявляти цілі для артилерії.

Армія США отримала перших роботів-розвідників для проведення випробувань на роботу з людьми.

Про це повідомляє Breaking Defense.

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Як повідомляється, робот RCV-L може стріляти ракетами, запускати міні-дрони і виявляти цілі для артилерії. Він поєднує в собі безпілотний автомобіль з армійським озброєнням і програмним автономним забезпеченням.

Ці роботи пройдуть випробування на взаємодію з людьми під час бойових операцій.

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Переклад: Катерина Лиманська