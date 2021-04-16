Українським військовим доведеться перебудувати всю інфраструктуру підтримки й провести повну перепідготовку персоналу, а це надто дорого для Києва.

Українські військово-повітряні сили не купували нові літаки з 1991 року. Того року СРСР припинив своє існування, лишивши після себе на українській території сотні відносно сучасних винищувачів, бомбардувальників, штурмовиків, транспортних літаків й гелікоптерів.

Київ швидко розпродав ті машини, на які був найбільший попит. Решту або законсервували, або списали. В 2021 році в розпорядженні ВПС України 125 літаків. І всі вони - залишки Холодної війни, - пише Forbes. В українському флоті немає літака чи гелікоптера, якому було б менше 30 років. Більшість з них старші 40. А деяким взагалі 50.

Читайте такожForbes: Флот безпілотників України може "задушити" наступ танків РосіїВсе це доволі стара техніка, зважаючи ще й на те, що десятиліттями Україна не проводила серйозної модернізації свого флоту.

"Того, що в нас зараз є, загалом вистачить для виконання наших поточних завдань. Але не можна ремонтувати й модернізувати літаки нескінченно. Більшість з них тепер старші, ніж наші пілоти. Їхні планери наближаються до своїх операційних меж. А терміни служби все важче і важче продовжувати", - сказав речник ВПС України підполковник Юрій Гнат в інтерв'ю KyivPost.

Україна, так само як і Тайвань, - одна з небагатьох країн світу, які майже постійно перебувають під загрозою вторгнення більш сильного сусіда. Києву потрібні засоби для захисту свого повітряного простору й підтримки наземних військ з неба. Що ж робити українським ВПС? Експерт Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк запропонував рішення. І воно не дуже вдале.

На його думку, Київ повинен купити в США вживані винищувачі F-15, літаки-радари E-2 і танкери KC-135, а також "розумне" озброєння й системи передачі даних. Адміністрація Джо Байдена могла б профінансувати це в рамках ширших зусиль, покликаних стримати російську агресію.

"Потреба оновити ВПС України дає можливість адміністрації Байдена завдати Москві справжнього болю", - написав Бланк.

Але, як пише Forbes, ця ідея провальна. У США й справді є багато F-15 й інших літаків у ангарах Групи аерокосмічного обслуговування в Аризоні. І вони можуть передати ці машини Україні безкоштовно. Але, за словами авіаційного експерта Тома Купера, ціна такого "нового" обладнання буде не єдиною витратою для України.

"Переозброєння України класичними військово-повітряними силами буде вимагати повної перебудови місцевої інфраструктури підтримки, перепідготовки всього особового складу, виховання повністю нового покоління персоналу з самого низу і вгору до виховання нового командування. Крім того, підуть роки на доставку цих літаків", - сказав Купер.

Читайте такожWyborcza: Туреччина стала на бік України, Росія зачинила вдома своїх туристівВін додав, що американські літаки для України все одно доведеться модернізувати й забезпечити сучасними технологіями, сучасним озброєнням і системами зв'язку. А лише після цього почати тренувати пілотів й наземний персонал. Повний перехід з радянських ВПС на американські буде тривати десятиліття й коштувати мільярди доларів. Якщо хоча б невелика частина цих витрат впаде на плечі Києва, це може повністю виснажити бюджет ВПС, який навіть після вторгнення Росії в Крим складає лише 300 мільйонів доларів на рік. А це лише п'ята частина від 1% бюджету ВПС США.

Але можна припустити, що уряд України якось зможе купити 125 сучасних бойових літаків. Навіть найновіші машини не протримаються довго в повномасштабній війні з Росією, яка розгорнула близько 500 бойових літаків під боком в України. Гірше те, що системи протиповітряної оборони Росії далекої дії можуть збивати українські літаки ще на злітній смузі. На думку Купера, для Києва закупка нових машин для ВПС не має ані економічного, ані будь-якого іншого сенсу.

Однак, є й інші способи підтримати наземні сили й захистити повітряний простір. Наземні системи ППО можуть захистити українську територію за меншу ціну й без ризику для літаків й пілотів. Для операцій на передовій безпілотники й "дрони-камікадзе" можуть замінити пілотовані винищувачі й бомбардувальники. Знову ж таки, вони будуть дешевшими й не поставлять військових під ризик.

"Додайте до цього потужні системи електронної війни й сотні додаткових безпілотників-приманок, щоб відвернути увагу систем ППО ворога або заплутати їх, і це вже буде досить добре. Як показав досвід у Лівії, Сирії й Азербайджані в останні 2 роки, у Росії просто немає засобів, щоб серйозно протистояти такій загрозі", - сказав Купер.

Читайте такожУкраїна закупить летальні дрони Bayraktar: що відомо про турецькі безпілотникиForbes зауважує, що такий підхід не буде новим для України. Оскільки вона вже заміняє свій крихітний військово-морський флот системою прибережної оборони, яка об'єднує наземні протикорабельні ракети з багаторівневою сенсорною мережею.

Не випадково, що і Тайвань, який приблизно в такій же геополітичній ситуації, як і Україна, поступово теж змінює свої ВПС і ВМС аналогічним чином. Великі кораблі й пілотовані військові літаки стають все менш важливими. А безпілотники й "розумні" ракети навпаки.

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Переклад: Лесь Димань