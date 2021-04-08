США могли б швидко розконсервувати сотню F-15 й передати українській армії, щоб змусити Москву відмовитись від наступу.

Україна знову в заголовках міжнародних ЗМІ через тривогу, викликану стягуванням військ Росії до українського кордону. Це стало хорошим нагадуванням, що російська агресія проти сусідньої країни ще далеко не закінчилася.

Попри те, що пік боїв припав на 2014-2015 роки, війна продовжує тліти й лишається невирішеною. За останні 7 років міжнародна спільнота забезпечила Україну значною підтримкою. Але це поки не переконало Росію покласти край своїй гібридній кампанії проти української державності, - пише в статті для Atlantic Council старший науковий співробітник Foreign Policy Research Institute Стівен Бланк.

Читайте такожDie Welt: Заходу пора відродити правила Холодної війни для РосіїНебажання західних партнерів України встувати в збройну конфронтацію з Росією можна зрозуміти. Однак, вони також були надзвичайно обережними в питанні забезпечення української армії засобами для захисту від Кремля. Разом з тим, одним з найбільш ефективних способів стримати подальшу російську агресію, на думку автора, було б оновити Військово-повітряні сили України.

Після вторгнення Росії в 2014 році українські ВПС робили все можливе, щоб підняти в небо якомога більше своїх літаків. До того ж, максимальну кількість спеціалістів з резерву покликали на службу, щоб зробити українську військову авіацію на стільки боєздатною, на скільки це можливо. ВПС зіштовхнулися з проблемами, спричиненими десятиліттями пострадянської недбалості. Ці труднощі ускладнював хронічний дефіцит вироблених в Росії запчастин. Тож довелося масово розбирати одні літаки, щоб зробити кілька десятків інших готовими вести бій.

Але навіть ці відносно невеликі ВПС змогли завдати непосильних втрат російській гібридній армії, яка складалася з регулярних військових, найманців і місцевих колабораціоністів. Деякі авіаудари знищували велику кількість російських солдатів. Москва відреагувала тим, що таємно відправила системи протиповітряної оборони на окуповану частину Донбасу. Одна з них збила цивільний авіалайнер, який виконував рейс MH17 в липні 2014 року. Багато українських військових літаків теж були знищені, оскільки вони часто літали зі зламаним або застарілим обладнанням для електронної війни.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати сучасні американські винищувачі F-35З початку війни ВПС України розширили свої боєздатні сили за рахунок ремонту й модернізації законсервованих літаків й підготовки нового покоління пілотів. Ці зусилля, однак, підривала гостра необхідність купувати російські запчастини, виробництво яких неможливо було запустити в Україні. Такі покупки часто проводилися таємно. Попри всі ці зусилля і через серйозні втрати в 2014 році, українські ВПС зараз в ослабленому стані. Вони роблять невеликий внесок у стримування ворога.

Командування ВПС нещодавно визнало, що доступні зараз літаки можна буде використовувати лише до 2030 року. Тим часом, Москва використовує українську слабкість в небі й залякує Україну ударами з повітря. Більшість найновіших винищувачів Росії були розгорнуті в межах мережі авіабаз вздовж українських кордонів. Вочевидь, ВПС України гостро необхідне оновлення. Українські публічні дебати на тему відродження сили в небі дійшли згоди, що потрібні літаки західного виробництва з сучасним "розумним" озброєнням, так само як і західні засоби ППО.

Найкраще, що зараз є в розпорядженні ВПС України - це дві недоукомплектовані бригади винищувачів з приблизно 50 одиниць Су-27. Ці літаки - еквівалент американських F-15C. Приблизно 30 з них готові до виконання завдань. Також в України є бригада Су-24, здатна нести "розумне" озброєння. Ці літаки називали "радянськими F-111". Вони стали основою кампанії Росії в Сирії. Приблизно 30 таких українських літаків зараз готові йти в бій.

Найбільш чисельний актив ВПС України - це три недоукомплектовані бригади винищувачів, які складаються з приблизно 80 літаків МіГ-29. Ці винищувачі рівносильні американським F-16. Окрім того, в України є одна бригада Су-25, призначена для наземних атак.

Україні бракує ключових засобів ППО, таких як авіаційні комплекси радіолокаційного виявлення й наведення, танкери повітряної дозаправки, цифрові термінали передачі даних, сучасне "розумне" озброєння", крилаті ракети для запуску з повітря, а також системи розвідки й наведення для них.

Читайте такожУ США задумалися про заміну винищувачів F-16На думку Бланка, немає жодних проблем в забезпеченні України авіаційними комплексами радіолокаційного виявлення й наведення, літаками-танкерами, системами передачі даних, крилатими ракетами чи "розумним" озброєнням. Так само, можна легко замінити легкі українські МіГ-29 і Су-25. У ангарах Групи аерокосмічного обслуговування ВПС США повно законсервованих F-16C, E-2C-2000 Hawkeye і Boeing KC-135. Нові або відремонтовані F-16C і європейські винищувачі теж можна передати Україні.

Справжній виклик - це заміна далекобійних і важких Су-27 і Су-24. Єдина західна альтернатива для них - це американські F-15. І таких літаків потрібно хоча б сотня, щоб сформувати бойові одиниці. Командувач ВПС України генерал-полковник Сергій Дроздов публічно вже згадував про F-15.

Оновлення української сили в небі дає реальну можливість адміністрації Байдена завдати реального болю Москві як в реальному стратегічному сенсі, так в і пропагандистській війні. Потік американської летальної й нелетальної військової допомоги для України з 2014 року був корисним, але часто символічним. США забезпечили тренування, бронемашини Humvee, протибатарейні радари, засоби нічного бачення, ракети Javelin й катери берегової охорони класу Island. В планах також передача патрульних катерів Mark VI. Допомога ж ВПС України була мінімальною. Вона включала поставки шоломів для екіпажів й засоби для ремонту злітних смуг. І ця допомога не може створити реальний стратегічний вплив.

Читайте такожForbes: Ядерні бомбардувальники Росії відпрацьовують удар по ІсландіїСША могли б профінансувати або запропонувати "лендліз-пакет" із 100 або більше F-15, 6-8 літаків E-2C-2000 Hawkeye і 8-12 літаків-танкерів KC-135R, а також терміналів передачі даних Link-16, "розумного" озброєння, крилатих ракет й відповідного обладнання розвідки й націлювання. Це подасть недвозначний сигнал Москві й допоможе стримати її майбутні плани щодо вторгнення в Україну.

Існує багато способів виконати й профінансувати потенційний пакет обладнання для ВПС України. Швидкий сценарій - це дістати законсервовані літаки F-15C/D, E-2C-2000 і KC-135R й відправити їх українській армії. А також можна запропонувати оновлення для F-15, як у свою чергу було запропоновано Японії.

Або ж США можуть збудувати нові F-15QA або F-15EX для України. "Розумне" озброєння, крилаті ракети, такі як JASSM, й інше обладнання тепер в масовому виробництві. Вони широко експортуються союзникам. Тож їх можна виготовити або ж взяти із наявних запасів.

Зміцнення ВПС України - це потужний спосіб для адміністрації Байдена подати сигнал, що США не будуть миритися з російською поведінкою у Східній Європі. І що Росії доведеться заплатити високу і довгострокову стратегічну ціну за це.

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань