B-1 – це чотиримоторний надзвуковий літак з поворотним крилом, екіпаж якого складається з чотирьох осіб.

На активній службі у Військово-повітряних сил США наразі є майже півтори сотні найбільших військових літаків – важких бомбардувальників. Це 76 Boeing B-52H, 44 Boeing B-1B і 20 бомбардувальників-невидимок B-2, побудованих Northrop Grumman.

Але, як пише The Telegraph, в американських військових є кошти на 141 літак. Як пояснює видання зараз у ВПС США є 140 бомбардувальників, адже у 2022 році один B-1 Lancer згорів у Техасі.

Будь-які інші повітряні сили можуть задовольнятися 140 бомбардувальниками і перерозподілити операційний бюджет втраченого бомбардувальника. Але ВПС США вважають, що B-1 відіграє провідну роль у можливій повітряній війні над Тайванською протокою. Це настільки високий пріоритет, що витрачаються мільйони доларів на відновлення борту B-1 "Lancelot", який три роки перебував у сховищі в пустелі.

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Подібні операції американські ВПС проводили лише тричі за останні десятиліття. Окрім B-1, до льотного статусу було повернуто два збережених B-52 – один у 2020 році та інший у 2015 році.

"Відновлення зі зберігання такої складної машини, як бомбардувальник, є важкою, дорогою та довготривалою роботою. Для цього можуть знадобитися сотні людей, які працюють тисячі годин протягом кількох років, а витрати становитимуть мільйони доларів Те, що ВПС готові інвестувати кошти, свідчить про важливість великих, громіздких бойових літаків, оскільки служба позиціонує себе, серед іншого, як захисника Тайваню від китайського вторгнення", – пише видання.

Що відомо про літаки B-1

B-1 – це чотиримоторний надзвуковий літак з поворотним крилом, екіпаж якого складається з чотирьох осіб. Літак здатен нести 37 тонн бомб і ракет на міжконтинентальні відстані, і є основною протикорабельною платформою ВПС. Він може нести 24 найкращі крилаті ракети, в тому числі протикорабельні ракети великої дальності (LRASM).

B-1 "може швидко доставити велику кількість високоточних і некерованих боєприпасів проти будь-якого супротивника, в будь-яку точку світу і в будь-який час", кажуть у ВПС. Ракета LRASM і схожа на неї ракета класу "повітря-поверхня" JASSM, є ключовою зброєю для повітряної і морської війни над Тайванем.

"1,3-тонна LRASM має дальність польоту в сотні миль і оснащена GPS та інерційним наведенням, інфрачервоним шукачем, який може розпізнавати кораблі, і 1000-фунтовою боєголовкою, яка, якщо пощастить, може пробити кіль ворожого корабля. Щоб максимізувати летальність ракети, виробник Lockheed Martin нещодавно налаштував її для польотів у формації з чотирьох ракет. Нещодавнє перше випробування формації з чотирьох ракет "стало наступним великим кроком в еволюції LRASM". Хоча одна LRASM може потопити, скажімо, китайський фрегат, для того, щоб вивести з ладу китайський авіаносець, може знадобитися одночасний удар чотирьох ракет", – пише видання.

Роль літаків В-1 у можливій війні за Тайвань

Зазначається, що літаки В-1, що стріляють залпами з рактет LRASM і протикорабельних JASSM, можуть знищити китайський флот, який прямує через Тайванську протоку завширшки 100 миль, щоб висадити війська на тайванські пляжі. Такого висновку дійшов Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, який минулого року розіграв сценарій боїв за Тайвань.

Водночас Китай, щоб виграти війну проти Тайваню, повинен збити – або знищити на землі – значну частину американських бомбардувальників. Але це важко зробити, тому що бомбардувальники можуть базуватися за межами радіусу дії більшості китайських ударних ракет, наближатися до театру воєнних дій з кількох кутів і запускати протидіючі ракети за межі радіусу оборони, пояснює Центр.

Тому не дивно, що ВПС США підтримують у функціонуючому стані максимальну кількість бомбардувальників, на яку вони мають фінансування. Кожен діючий бомбардувальник – це гнучкий і живучий арсенал літаючих ракет, здатний пошкодити або потопити десятки ворожих – тобто китайських – військових кораблів за один виліт, констатує The Telegraph.

Бомбардувальники В-1: характеристики

B-1 Lancer – американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила виробництва компанії Rockwell International (нині — частина Boeing). Він був розроблений у 1960-х роках.

Екіпаж літака складається з 4 осіб: командир, пілот, оператор озброєння та оператор оборонних систем. Довжина літака становить 46 – 44,81 м, залежно від версії. Маса порожнього літака становить 64 860 кг для модифікації B1-A та 86 180 кг для версії B1-B.

B-1 Lancer приземлявся і в Україні. Це сталося 22 вересня 1994 року. Літак сів на полтавський аеродром у складі делегації із трьох літаків для відзначення 51-ї річниці визволення Полтави та 50-річчя човникових рейсів американських бомбардувальників, що увійшли в історію як Операція "Френтік".

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