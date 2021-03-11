Крім випробувань модернізованих систем літак планують використовувати для навчання льотчиків і наземного персоналу.

У США з далекого бомбардувальника B-1B Lancer зробили наземну лабораторію.

Літак з бортовим номером 86-0999 фахівці американських ВПС будуть використовувати для випробування нового програмного забезпечення, озброєння і систем його підвісу, а також вдосконаленого бортового обладнання, пише N+1 з посиланням на Flightglobal.

Зараз літак перебуває на авіабазі «Едвардс» у Каліфорнії. Наземна лабораторія отримала позначення EAGIL (Edwards Aircraft Ground Integration Lab).

Читайте такожВПС США допустили перекидання стратегічних бомбардувальників до НорвегіїРозроблений у 60-70-х роках минулого століття спеціально для прориву протиповітряної оборони 45-метровий бомбардувальник надійшов на озброєння у 1986-му.

B-1B має розмах крил 42 метри, змінну стрілоподібність крила і може виконувати польоти на надзвуковій швидкості.

Максимальна злітна маса бомбардувальника — 216 тонн. Він здатний нести озброєння масою до 57 тонн, зокрема 23 тонни на 6 зовнішніх точках підвіски, і виконувати польоти на швидкості до 1,3 числа Маха.

Спочатку літак мав стратегічний статус і міг доставляти ядерну зброю. Однак перед прийняттям на озброєння бомбардувальника B-2 Spirit B-1B цього статусу позбувся.

У лютому 2021 року ВПС США перейшли до поступового списання бомбардувальників B-1B, які до 2036 року планують повністю зняти з озброєння. Однак до списання літаки, що залишаються у складі ВПС США, пройдуть модернізацію. Оновлені системи перед установкою на стройові літаки будуть проходити випробування зокрема й у наземній лабораторії B-1B.

Найближчим часом з бомбардувальника знімуть двигуни та інше обладнання, яке не знадобиться для випробувань. Виконувати польоти літак більше не зможе, проте для випробувань його можна буде буксирувати по аеродрому.

Окрім випробувань модернізованих систем B-1B планують використовувати для навчання льотчиків і наземного персоналу, зокрема й фахівців з озброєння.

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Автор: Катерина Комолова