Перший борт планується зібрати до 30-річчя Незалежності України.

На Одеському авіаційному заводі в цьому році почнуть збирання американських військових вертольотів Bell UH-1 Iroquois ("Ірокез").

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі під час відвідування заводу заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Ліцензійне збирання американських вертольотів плануємо запустити вже в цьому році на Одеському авіаційному заводі, який входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Таке доручення я дав керівництву підприємства під час сьогоднішнього візиту. На мою думку, для потужностей заводу це більш ніж реальне завдання. Тому перший борт має бути зібраний до 30-річчя Незалежності України", - заявив Гусєв.

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За його словами, на початку Першої світової війни вказаний завод, який тоді називався "Завод літаків "Анатра", був одним із найпотужніших авіаційних підприємств і будував, крім іноземних аеропланів, літаки власної конструкції.

"Тільки уявіть: виробнича потужність заводу в 1917 році становила до 100 літаків на місяць!" - підкреслив він.

Гусєв також зазначив, що вражений культурою виробництва на підприємстві і позитивним настроєм робітників.

Що відомо про Bell UH-1 Iroquois

Bell UH-1 "Ірокез" - багатоцільовий вертоліт фірми Bell Helicopter Textron, також відомий як "Хьюї". Одна з найвідоміших і масових машин в історії вертольотобудування. Серійно виробляється з 1960 року, періодично модернізується.

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Автор: Лариса Козова