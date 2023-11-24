Всього треба зібрати близько 4,3 мільйона євро.

До велику збору грошей на гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для української розвідки доєдналися жителі Словаччини.

Як повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, за тиждень чехи та словаки зібрали вже 400 тисяч євро. Відомо, що загальна сума збору - близько 4,3 мільйона євро.

"В авіапарку ГУР МО України вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених", - додали вони.

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У розвідці подякували всім, хто допомагає України. Також вони нагадали, що у межах ініціативи "Подарунок для Путіна" чехи вже донатили на придбання для 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 для Збройних сил України.

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Відомо, що гелікоптер 1980 року має приватного власника. Його вже оглянули українські авіаційні експерти, вони визначили, що він у хорошому стані.

Якщо гроші зберуть, то Міністерство оборони Чеської Республіки організує його передачу Україні. Гелікоптеру навіть дали "ім'я" - Честер.

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