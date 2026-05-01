У Румунії розкрили деталі виробництва німецьких БМП Lynx: є важливий нюанс для України

Рівень локалізації Lynx у Румунії буде становити 40%.

У Румунії розкрили подробиці контракту на виробництво бойової машини Lynx від Rheinmetall вартістю 3,33 млрд євро. Зокрема, стали відомі цікаві деталі щодо ціни та локалізації, і це важливо для України, яка, швидше за все, зможе розраховувати на ті самі умови, пише Defense Express.

Так, за даними Defense Romania, рівень локалізації Lynx у Румунії буде становити 40%, що значно менше раніше оголошених міністром оборони країни "майже 100%". І в самій країні будуть вироблятися лише шасі, а от башта буде постачатися з Німеччини, і передача технологій з її виробництва до Румунії названа неможливою.

При цьому половина вартості всієї БМП Lynx приходиться саме на башту Lance.

При цьому вказується, що вартість Lynx збільшилася приблизно на 1 млн євро через комплектацію, адже Бухарест замовив версію машини із протитанковим комплексом Spike.

Експерти Defense Express також зауважують, що Rheinmetall вже виробляє свої БМП Lynx на умовах локалізації в Угорщині, яка вже має перший батальйон на БМП Lynx.

При цьому угорці також виробляють лише шасі, і не отримали можливості виробляти башти. До того ж, якщо у Румунії для всіх 298 машин планується виробляти шасі та встановлювати на них башти, то угорці з 218 БМП 46 отримують німецької збірки.

"Умови, які були досягнуті Бухарестом, дуже показові для України, бо варіант озброєння ЗСУ саме БМП Lynx є одним з основним та найбільш просунутим. Зокрема першу партію з п'яти одиниць обіцяють передати вже у цьому році, а сам Rheinmetall оцінює потенційний контракт для України у 300 БМП", - додають аналітики Defense Express.

Rheinmetall і Україна

Раніше навколо концерну Rheinmetall розгорівся гучний скандал. Глава збройового гіганта зневажливо висловився про українські БПЛА. Паппергер зазначив, що українські дрони не можуть вважатися серйозним озброєнням, оскільки їх збирають студенти та домогосподарки на кухнях.

У відповідь на це український офіцер у резерві Анатолій Храпчинський заявив, що Україна створює таку зброю, яка кардинально змінює ситуацію на лінії фронту за допомогою підручних засобів, оскільки не отримала від міжнародних партнерів необхідної зброї для вигнання росіян зі своєї території.

