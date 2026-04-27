Boeing викотив найбільший і найпотужніший двомоторний вантажний літак у світі (фото)

Boeing 777-8 Freighter має перевершити своїх попередників за дальністю польоту та економічністю.

Boeing відзначив важливу виробничу віху: перший екземпляр нового вантажного літака 777-8F вивезли з ангара на виробничому майданчику компанії в Еверетті. Про це Boeing повідомив на своїй сторінці.

Boeing розпочав будівництво літака 777-8F влітку минулого року.

Після завершення збирання основна увага американських інженерів зосереджена на підготовці до першого польоту. Цей етап є надзвичайно важливим: саме він дає змогу переконатися, що всі системи працюють належним чином до початку льотних випробувань.

Модель 777-8F є найновішим вантажним літаком наступного покоління, який має перевершити своїх попередників за дальністю польоту та економічністю.

Його поява знаменує новий етап у програмі сімейства Boeing 777X, розвиток якої супроводжувався затримками з сертифікацією, випробуваннями та поставками.

Новий літак має дуже великі габарити - довжину близько 70,9 м та розмах крила до 71,8 м, що робить його найбільшим у своєму класі.

Boeing буде оснащений двигунами GE9X, композитними крилами та унікальними складаними закінцівками крил. Сучасні технології були частково запозичені у 787 Dreamliner.

На борту літака можна буде розмістити близько 45 палет, з них 31 - на головній палубі та ще 13 - на нижній.

Загальна корисна вантажопідйомність 777-8F становитиме 118 тонн, а дальність польоту - близько 8160 км. Таким чином, максимальну вантажопідйомність літака можна порівняти із вантажопідйомністю чотиримоторного Boeing 747-400F.

Збільшення вантажопідйомності та дальності у порівнянні із попередніми моделями дозволить авіакомпаніям виконувати більше далекомагістральних рейсів із меншою кількістю технічних посадок.

Транспортна авіація: Китай кидає виклик Заходу

Раніше УНІАН писав, що у провінції Шеньсі відбувся перший успішний політ китайського безпілотного вантажного літака HH-200, що стало значним кроком у розвитку безпілотних авіаційних перевезень вантажів.

Передбачається, що HH-200 здійснюватиме польоти, зокрема, на прикордонних та прибережних маршрутах, а також на міжострівних маршрутах в Південно-Східній Азії.

HH-200 є лише частиною ширших зусиль КНР щодо посилення позицій у сфері безпілотної авіації. Раніше Китай також протестував один із найважчих безпілотних транспортних літаків у світі з масою близько семи тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: