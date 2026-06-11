Німеччина розробила реактивний дрон Cobra 600, здатний нести ракету IRIS-T

Фактично Cobra 600 є своєрідним "повітряним таксі" для ракети.

Німецька компанія Diehl Defence вперше продемонструвала нову концепцію повітряної оборони – реактивний дрон Cobra 600, який несе ракету IRIS-T та здатний значно розширити можливості наземних систем ППО, пише TWZ.

Презентація відбулася на авіасалоні ILA Berlin 2026. Новинка отримала також назву Airborne Launching and Attack System (AirLAS). Розробка ведеться спільно з німецьким стартапом Polaris Raumflugzeuge, а сама програма стартувала ще у 2025 році.

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Фактично Cobra 600 є своєрідним "повітряним таксі" для ракети. Безпілотник доставляє ракету IRIS-T на сотні кілометрів від позицій наземного комплексу та діє у зв'язці із системами IRIS-T SLM або IRIS-T SLS.

У нинішній конфігурації дрон оснащений двома мікротурбореактивними двигунами JetCat, хоча конструкція передбачає можливість встановлення чотирьох силових установок. Cobra 600 має висувне шасі та може злітати не лише зі звичайних аеродромів, а й із коротких злітних майданчиків або навіть ділянок автошляхів.

Головною перевагою системи є різке збільшення дальності застосування ракет IRIS-T. Якщо наземна версія IRIS-T SLS здатна уражати цілі приблизно на 12 км, а IRIS-T SLM – до 40 км, то Cobra 600 може доставити ракету на відстань близько 400 км від місця запуску.

Після виявлення цілі наземні радари передають координати дрону через канал зв'язку. Cobra 600 виходить у потрібний район, після чого ракета IRIS-T самостійно захоплює ціль за допомогою інфрачервоної головки самонаведення та здійснює перехоплення.

При цьому безпілотник може певний час патрулювати визначений район, очікуючи появи загроз. Це дозволяє використовувати його як висунутий вперед пусковий модуль, розширюючи можливості існуючих систем ППО.

Розробники вже провели перші випробувальні польоти Cobra 600 із макетом ракети IRIS-T. Відомо, що проєкт частково фінансується потенційними замовниками, хоча конкретні країни наразі не називаються.

На думку експертів, концепція Cobra 600 відображає новий підхід до протиповітряної оборони, сформований під впливом війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході. Масоване застосування дронів і крилатих ракет змушує військових шукати дешевші та гнучкіші рішення, здатні швидко посилювати традиційні системи ППО.

Європейська зброя для України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наприкінці травня повідомив, що Україна отримала від Німеччини нову пускову установку до зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Раніше ЗМІ писали про те, що Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй десятки додаткових ракет-перехоплювачів до систем Patriot з наявних запасів цього року.

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