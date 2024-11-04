Йдеться про те, щоб можна було координувати багато роботизованих систем і вони працювали разом.

Країни НАТО активно розробляють нове озброєння, яке дозволить отримати технологічну перевагу над РФ. Так, The Times пише про наземного робота на військовій базі в Латвії, яким управляє іспанський оператор через мережу 5G з Мадрида.

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, цей апарат поки що використовується в "обмеженому масштабі", однак тепер НАТО хоче, щоб він безперебійно працював на "більш глибокому рівні".

Йдеться про те, щоб можна було координувати багато роботизованих систем і вони працювали разом - роботи на землі, дрони в небі під контролем військових далеко від лінії фронту.

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"Майбутнє сучасної війни формується в Україні. Для подолання російської загрози збереження технологічної переваги є надзвичайно важливим. Я хочу наголосити на важливості не відставати", - сказав прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

На його думку, попередні зобов'язання НАТО щодо оборони були "недостатніми" і можуть "залишити нас позаду". Прем'єр вважає, що країни Альянсу завжди мають ставити перед собою нові цілі.

Як вказує видання, також було розроблено "літаючий Джавелін" - систему високоточної зброї Beak. Вона запускає боєприпас і повертається на базу, що більш практично, на відміну від дорогих дронів-камікадзе.

Також створено безпілотний наземний транспортний засіб, який транспортує пораненого солдата в безпечне місце, та надводний корабель, який може патрулювати територію без екіпажу.

На тлі зусиль НАТО у технологічній сфері для країн-членів є й інші проблеми. Зокрема, можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США,

За словами Міхала, він, як і Трамп, хоче аби союзники по НАТО робили більший внесок в оборону. Естонія незабаром витрачатиме на оборону 3,5% національного доходу, тоді як Велика Британія витрачає на це 2,3% ВВП.

Водночас політик підтримує план перемоги президента Володимира Зеленського, який він описав як "надійний". Це поставило б Україну в сильнішу позицію, а Росію змусило б до переговорів.

"А не навпаки. Тому що, чесно кажучи, ми знаємо Росію - ввічливість для них є слабкістю", - наголосив Міхал.

Він також виступив проти обмежень на використання Україною зброї великої дальності.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна додала, що очікування результатів виборів у США вже призвело до "непередбачуваного майбутнього" під час конфлікту в Україні та на Близькому Сході. Як вона пояснила, союзники потребують сильного лідерства з боку Штатів.

Війна в Україні - роль роботів

Нещодавно у Міноборони показали нову передову розробку для ЗСУ - робот "Тарган". Наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб він здатний транспортувати боєприпаси, продукти харчування та спорядження.

Крім того, Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він здатен коригувати вогонь артилерії.

Як писали ЗМІ, Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх Збройних сил на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах.

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