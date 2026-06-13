У США відновлюють виробництво бронемашин MSFV спеціально для України

Україні передадуть 65 таких бронемашин.

Американська компанія Textron Systems оголосила про початок складання бронемашин Mobile Strike Force Vehicle (MSFV) для України на своєму підприємстві у Сліделлі. Про це пише The Defence Blog.

Зазначається, що контракт на суму 163,4 млн доларів фінансується в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки через механізм "Іноземних військових продажів" і передбачає постачання 65 бронемашин MSFV, а також щорічне постачання запасних частин. Усі машини планують поставити до 30 листопада 2028 року.

У виданні нагадали, що бронемашини MSFV спочатку були розроблені для Афганської національної армії і востаннє зійшли з конвеєра у 2019 році. Відновлення виробництва цієї моделі для України є "другим актом" для платформи, яка пережила збройні сили, для оснащення яких вона була створена.

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MSFV є вдосконаленою версією чотириколісної броньованої машини M1117 Guardian, розробленої Cadillac Gage наприкінці 1990-х років для Корпусу військової поліції армії США. Базова версія M1117 важить приблизно 13 410 кг, вміщує екіпаж із трьох осіб і може перевозити двох додаткових пасажирів, а також розвиває максимальну швидкість близько 101 км/год.

M1117 озброєна 40-мм автоматичним гранатометом Mk19 і важким кулеметом M2HB калібру 12,7 мм в одномісній башті. M1117 була однією з перших американських військових машин, побудованих на основі міностійкого корпусу.

MSFV відрізняється від M1117 подовженим корпусом, посиленим захистом днища, дизельним двигуном Cummins QSL 365 у поєднанні з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач Allison 3500SP, повним приводом і централізованою системою підкачування шин. Бронемашина може перевозити до 10 осіб у деяких модифікаціях.

У виданні також нагадали, що Україна вже експлуатує M1117, які були передані із запасів армії США. Перші бронемашини надійшли на озброєння України в березні 2024 року.

Українські військові дооснастили бронемашини імпровізованими захисними клітками проти дронів та додатковими бронепанелями. Це дозволило адаптувати платформу під бойові дії в Україні.

У США конгресмени закликали передати Україні більше ракет для ППО

Раніше сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь і конгресмен Джим Хаймс закликали уряд США позитивно відреагувати на прохання президента України Володимира Зеленського про надання додаткових зенітних ракет для захисту Києва від загрози ескалації російських бомбардувань.

Блюменталь заявив, що США неодноразово в минулому виконували прохання Києва про надання додаткового озброєння. Він підкреслив, що сподівається на те, що Вашингтон і цього разу не відмовить Україні в допомозі.

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