Австралія вдосконалила бронемашини Bushmaster, випробувані у ЗСУ, і замовляє ще 268 штук

Австралія офіційно запускає виробництво наступної генерації відомих бронеавтомобілів Bushmaster, врахувавши успішний досвід їх використання на полі бою. Про це повідомляє видання Defense Express.

Компанія Thales отримала контракт на постачання австралійській армії ще 268 одиниць бронемашин Bushmaster Protected Mobility Vehicles (PMV). Сума масштабної угоди складає близько 539 млн доларів США, а перші машини мають зійти з конвеєра вже у 2027 році, пише ЗМІ.

За наявними даними, оновлена версія отримає низку критичних оновлень, що базуються на сучасному досвіді.

"Так, нові Bushmaster PMV мають отримати покращене бронювання, збільшені можливості з перевезення особового складу та буксирування. Можна встановлювати широкий спектр датчиків, обладнання та потужнішого озброєння", – йдеться у публікації.

Окрему увагу розробники приділили гнучкості конструкції. Як вказано, новинка матиме модульну кабіну екіпажу, яка дозволяє коригувати техніку під конкретні потреби користувачів. Окрім того, для експортних ринків передбачена можливість встановлення лівостороннього керма, що є актуальним для України.

На думку аналітиків видання, вибір Австралії на користь власного виробництва є логічним кроком у загальній стратегії переозброєння країни. Попри ціну близько 2 млн доларів за одиницю, машина є перевіреною часом та боями.

На сьогодні у світі виготовлено понад 1300 таких бронеавтомобілів, а Україна, згідно з відкритими джерелами, вже має у своєму розпорядженні щонайменше 120 одиниць цієї техніки.

Раніше УНІАН писав, що Бельгія викупить 15 зенітних самохідних установок Gepard для подальшої передачі Україні. Техніку придбають у компанії OIP, яка є дочірнім підприємством ізраїльської Elbit Systems. Перед відправленням бельгійська фірма повністю відремонтує всі машини, аби вони були готові до бойових завдань.

Тим часом Іспанія передасть 100 бронемашин VAMTAC та 155-мм артилерійські снаряди. Постачання техніки розпочнеться вже в травні. Міністр оборони України також повідомив, що Київ та Барселона домовилися про подальшу співпрацю в питаннях нарощування виробництва українських дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: