Американські конгресмени закликали терміново надати Україні більше ракет для ППО, - Reuters

Уряд США має позитивно відреагувати на прохання президента Володимира Зеленського про надання додаткових зенітних ракет для захисту столиці України від загрози ескалації російських бомбардувань. Як пише Reuters, про це заявили два американські конгресмени.

Після зустрічі із Зеленським у Києві сенатор від штату Коннектикут Річард Блюменталь заявив, що Сполучені Штати неодноразово в минулому виконували прохання Києва про надання додаткового озброєння.

"Я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання", - сказав він, виступаючи разом із конгресменом Джимом Хаймсом, також демократом.

За словами Блюменталя, обидва конгресмени після повернення до Вашингтона будуть лобіювати надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони та посилення санкцій проти Росії:

"Нашою місією після повернення буде забезпечення України засобами для виконання цього завдання".

Видання нагадало, що з моменту вступу Трампа на посаду Україна закуповує протитанкові ракети Patriot у рамках ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL), що фінансується її європейськими союзниками.

Хаймс, провідний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, заявив, що переговори у Вашингтоні щодо військової підтримки України ускладнюються війною США проти Ірану, яка виснажує цінні ресурси.

"Цю війну необхідно завершити вчора з багатьох причин, зокрема тому, що матеріали, які зараз використовуються в Перській затоці, мають бути використані для нашої оборони та надані Україні", - сказав він.

Лист Зеленського Трампу

У понеділок Росія попередила іноземців і дипломатів про необхідність покинути Київ і заявила, що почне "систематичні удари" по цілях в українській столиці. Під час свого останнього масованого удару в неділю Росія застосувала 30 балістичних ракет проти України, і було збито лише 11 з них.

Цього тижня Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу та членам Конгресу США з проханням надати додаткові системи Patriot та перехоплювачі - єдиний ефективний засіб захисту від російських балістичних ракет в арсеналі України.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку, але зазначив, що темпи поставок ракет-перехоплювачів у рамках PURL більше не відповідають масштабам загрози в Україні.

