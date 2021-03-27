У Чехії у армійського літака L-159 під час польоту відірвалася кришка кабіни, проте пілотам вдалося вдало приземлитися.
Читайте такожБомбардувальник США перетворили на наземну лабораторію (фото, відео)Кришка армійського літака L-159 відвалилася під час ранкового тренувального польоту. Екіпаж приземлився на базі в Чаславі, повідомляє ТСН з посиланням на Іdnes.cz.
"Під час польоту відвалилася кришка кабіни. Екіпаж відреагував відповідно до встановлених процедур, і благополучно приземлився на базі", — сказала прес-секретар Генерального штабу Чехії армії Магдалена Дворжакова.
Експлуатація літака L-159 тимчасово припинена. Армійці знайшли загублену кришку вдень на полі поблизу греблі Січ.
Причину інциденту з'ясовує комісія головкому ВПС і управління нагляду за військовою авіацією Міноборони.
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