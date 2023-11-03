Запуск здійснили з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

В п’ятницю, 3 листопада, в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії. До державного свята на честь українських ракетних військ та артилерії військові випустили відеопривітання, у якому показали запуск тактичних балістичних ракет ATACMS з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам", – написав полковник Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram і додав епічне відео.

У ролику військовий побажав побратимам міцного здоров'я й мирного неба над головою. "Ви ті, після кого тільки тиша. Ви – боги війни. Слава Україні! Слава воїнам ракетних військ! Смерть ворогам. Разом – до перемоги", – сказав він.

ATACMS для України

У жовтні стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS. Минулого місяця українські війська вперше використали їх.

Після перших атак із застосуванням цієї зброї окупанти намагалися перебазувати авіацію з території Криму. Так само росіяни перекинули авіацію після удару по Бердянську на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Тепер група республіканців, що обіймають високі посади в Конгресі США, закликають президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети ATACMS з більшим радіусом дії, про які Київ просив багато місяців.

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