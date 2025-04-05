Керовані ракети на дротах активно використовуються у військовій справі з другої половини минулого століття.

Оптоволоконна система керування дронами не є чимось принципово новим у збройових технологіях. Подібні рішення застосовуються вже багато десятиліть. Про це очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"ПТУРи всі радянські – протитанковоні керовані ракети – вони всі працювали на дроті. Суть та сама. Це рішення 70-х років. Зараз просто змінили дріт на оптоволокно, по суті той самий дріт, і під’єднали не до протитанкової ракети, а до дрона", – сказав він.

Буданов зазначив, що в цьому немає нічого поганого, якщо застосовується старе рішення, яке "нормально працює".

Відео дня

"Єдина проблема, як в радянських системах, так і тут, якщо об’єкт, який запускається [із системою керування на дроті], зустрічає якусь перешкоду у вигляді кущів, до прикладу – кабель обрубається", – пояснив він.

Очільник ГУР наголосив, що саме з цієї причини дрони на оптоволокні погано підходять для використання у лісистій місцевості та в міській забудові, де перешкодою можуть стати повітряні лінії електропередач.

Оптоволоконні дрони на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, Росія першою почала масово застосовувати безпілотники на оптичному волокні, щоб обходити український РЕБ. Це дало росіянам певну перевагу, яка тримається вже кілька місяців. За деякими оцінками, російські дрони на оптоволокні стали одним з ключових факторів втрати Україною територій в Курській області.

Разом з тим, як розповів сьогодні головнокомандувач Олександр Сирський, на фронті вже працюють українські дрони на оптоволокні із дальністю 20 км. І Україна працює над тим, аби таких дронів ставало більше.

Вас також можуть зацікавити новини: