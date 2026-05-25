Українські дрони змінюють геополітику: аналітик Forbes оцінив вплив Києва

Українські розробки у сфері дронів привернули увагу США та країн Перської затоки.

Україна, завдяки розвитку дронових технологій та досвіду сучасної війни, поступово посилює свій міжнародний вплив і розширює співпрацю з іншими державами. Про це йдеться у колонці оглядача Меліка Кайлана для Forbes.

Автор зазначає, що після початку повномасштабної війни Україна була змушена швидко розвивати власні технології та військові рішення через обмежені обсяги зовнішньої допомоги. На його думку, це дозволило Києву перейти від оборонної моделі до активнішої міжнародної взаємодії.

У матеріалі згадується, зокрема, співпраця України з Молдовою у сфері безпеки. Автор вважає, що така взаємодія може бути спрямована на стримування ризиків, пов’язаних із невизнаним регіоном Придністров’я.

Окрему увагу автор приділяє співпраці між українськими військовими структурами та США. У статті зазначається, що американські військові вивчають український досвід використання безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та автоматизації на полі бою.

Також у публікації йдеться про інтерес до українських технологій з боку країн Перської затоки після атак дронів та ракет на енергетичну інфраструктуру регіону.

Автор вважає, що український досвід може бути корисним для розвитку систем захисту від масованих атак безпілотників і високоточних ударів.

У матеріалі окремо наголошується на зміні підходів до сучасної війни. На думку оглядача, масове використання дронів частково змінює роль традиційних сухопутних операцій.

Кайлан також пише, що Україна намагається розширювати міжнародні контакти не лише у Європі, а й в інших регіонах світу, використовуючи технологічний та військовий досвід як елемент зовнішньої політики.

Дронові успіхи України

Напередодні Reuters повідомило, що в результаті атаки українського дрона призупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод (СНПЗ). Установка первинної переробки нафти CDU-6, на яку припадає понад 70% потужності НПЗ, була зупинена після атаки українських дронів. Рремонт може зайняти більше місяця.

Також видання The Telegraph повідомило, що основний тягар протистояння між Україною та РФ перенісся в повітря. Це сталося після того, як Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем – підрозділ збройних сил, що спеціалізується на безпілотниках.

