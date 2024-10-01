Якщо одна із країн-партнерів позбавляється від "надлишкового" майна, цим варто скористатись.

Міністерство оборони Франції заявило про плани виставити на продаж частину своєї авіатехніки та армійських автомобілів, у яких вичерпується термін служби. Про це повідомляє профільне видання opex360.com.

Зазначається, що йдеться про патрульні літаки морської авіації, вертольоти армійської авіації та армійські позашляховики.

У свою чергу аналітики Defense Express підкреслюють, що ця техніка може бути потенційно цікава Силам оборони України, адже може "зберігати певну функціональність та справність, якщо оборонне відомство Франції це сподівається продати на аукціоні, а не просто порізати на металобрухт".

Відео дня

За даними видання, Франція планує в 2028 році виставити на продаж свій перший із флоту патрульних літаків типу Atlantic 2 - щоправда, його виставлятимуть на торги лише як потенційного донора запчастин.

"Окрім того, мова про намір продати три із п’яти наявних морських розвідувальних літаків Falcon 200 Gardian протягом 2025-2026 років, та чотири спеціалізовані літаки Falcon 10 MER у 2025-2027 роках. Цей сегмент привертає увагу, оскільки є явна проблема із флотом патрульної авіації для контролю нашої морської акваторії. Однак якщо виявиться, що ці літаки взагалі уже неможливо використовувати як технічно справні "борти" за прямим призначенням, тоді це все стає неактуальним", - йдетья у матеріалі.

Водночас експерти звертають увагу на намір французького Міноборони виставити на продаж у 2024-2026 роках загалом 24 вертольоти армійської авіації Puma:

"Щоправда, там вказується деталізація, що машини можуть бути продані або як донори запчастин, або для використання в якості навчальних".

Аналітики нагадують, що хоча цей аспект може викликати справедливі сумніви, в рамках військової допомоги Україна отримувала взагалі несправні Ка-32 від Португалії та зняті з озброєння вертольоти Sea King від Великої Британії та Німеччини.

"Міноборони Франції також заявляє про намір продавати у проміжку з 2024 по 2028 роки до 200 200 Peugeot P4 та по 40 Land Rover. При цьому передбачається, що машини в гарному стані одразу продаватимуться на експорт, і схоже, що це саме те "вікно можливостей" хоча би для поповнення автопарку Сил оборони України, яким варто буде скористатись", - йдеться у статті.

Військова допомога Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, французько-німецький оборонний концерн KNDS відкрив представництво в Україні. Згодом підприємство вироблятиме 155-мм боєприпаси та запчастини разом з українським ОПК.

Раніше стало відомо, що Данія передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16. Відомо, що на початку серпня Україна отримала перший такий винищувач від Данії. В країні заявили, що інша партія винищувачів буде передана Україні в другій половині року.

Вас також можуть зацікавити новини: