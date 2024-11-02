Також очікується розширення передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

Провідний європейський виробник THALES Belgium спільно з українською компанією вироблятиме ракети для протидії ворожим дронам. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив в Telegram.

"THALES Belgium підписали Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. Ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА", - зазначив міністр.

Також, як повідомив Сметанін, в Україні очікують, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет.

Відео дня

"Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів", - наголосив Сметанін.

Він подякував THALES за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави.

Атаки дронів на Україну

Як відомо, російські окупаційні війська практично щодня атакують Україну своїми дронами. Сьогодні від масованого нападу БПЛА постраждала столиця.

Нещодавно Росія почала бити по Україні "шахедами" з термобаричними боєголовками.

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що росіяни регулярно змінюють маршрути ударів "шахедами", щоб залітати у великі українські міста з різних напрямків.

Як писав Defense Express, противник змінив тактику застосування дронів-камікадзе Shahed-136. Тепер вони пробивають "коридори" в українській ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: