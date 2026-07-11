Україна у Франції обговорить з партнерами прискорення розробки систем Freya, - Kyiv Independent

Президент України визнав, що для виробництва перехоплювачів Freya в таких масштабах потрібні комплектуючі та матеріали з Європи, яких Україна поки що не має.

9 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські посадовці та коаліція з восьми європейських партнерів незабаром проведуть першу зустріч, присвячену спільній розробці київських систем протиракетної оборони Freya, пише Kyiv Independent.

Видання поділилося, що Freya – це українська система протиповітряної оборони, яка наразі перебуває на стадії розробки. Ця система призначена саме для захисту від російських балістичних ракет.

У коментарі журналістам Зеленський охарактеризував розробку Freya як співпрацю з європейськими партнерами під керівництвом України.

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"Наша перша зустріч з цього питання відбудеться у Франції. Вона пройде найближчим часом", - розповів Зеленський.

В статті вказується, що на цій зустрічі Україна представить пропозицію щодо прискорення розробки систем Freya у співпраці з європейськими партнерами, які, у свою чергу, зможуть використовувати її для власної протиракетної оборони.

За словами Зеленського, система протиповітряної оборони Freya за ефективністю перехоплення балістичних ракет буде еквівалентна американській системі Patriot. Однак мета полягає в тому, щоб українська версія "випускалася серійно і була дешевшою".

Президент України визнав, що для виробництва перехоплювачів Freya в таких масштабах потрібні комплектуючі та матеріали з Європи, яких Україна поки що не має.

"Ми можемо зробити це самостійно, але на це підуть роки. Це дуже довгий час. Але зараз ми можемо зробити це дуже швидко завдяки цій протиракетній коаліції", - зауважив він.

Видання поділилося, що за словами Зеленського, наразі до антибалістичної коаліції приєдналися вісім країн. Примітно, що він не уточнив, про які саме країни йдеться.

"Якщо лідери, їхні виробничі потужності та компанії підтримають Freya, вона стане реальністю вже найближчим часом", - сказав Зеленський.

При цьому, наголошує видання, він не уточнив, коли відбудеться засідання коаліції.

Зеленський зазначив, що успіх проєкту Freya може стати "значним проривом" для оборонної промисловості України.

"Тоді ми закриємо повітряний простір України власними силами", – пояснив він.

Проблеми з ППО в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку офіцера Повітряних сил в резерві Анатолія Храпчинського, в питанні виснаження протиповітряної оборони Україні треба дивитися не лише на системи ППО, а й на системи протиракетного захисту. Храпчинський розповів, що ворог постійно модернізує балістичні ракети та тактику їх застосування. Саме тому, на його думку, Україні вдається то нормально збивати ворожі цілі, то у нас щось не виходить. Офіцер Повітряних сил в резерві наголосив, що відсутність або недостатня кількість ракет-перехоплювачів для систем "Петріотів" - це лише верхівка айсберга".

Також ми писали, що Зеленський заявив, що Україні потрібна лінія протиповітряної оборони, побудована в морі на основі морських дронів. За словами президента України, вже зараз український військово-промисловий комплекс виробляє "сотні тисяч" дронів-перехоплювачів, на основі яких можна побудувати лінію оборони в морі. Таким чином, з'явилася б лінія, яка захищає в повітрі Одесу, й весь регіон.

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