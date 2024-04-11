Х-69 - дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати з Су-34 та Су-35.

Під час удару по Трипільській ТЕС російські окупанти застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Про це говорять знайдені уламки цієї ракети, інформує Defense Express із посиланням на власні джерела.

Видання стверджує, що дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2. Експерти нагадують, що це не перше використання Х-69 для удару по Україні - перша згадка про їх використання з'явилась у лютому 2024 року, "хоча поодинокі випадки були ще у 2023 році".

"Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину, ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинжал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС можна вважати гіршою ситуацією з декількох причин:

її результативний удар говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону;

її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К;

її використання, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв.

"Водночас дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатньою для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км. У випадку, якщо РФ повторить таку практику часів 2022 року із повітряного простору свого сателіта, то до зони ураження можливо додати всю територію України окрім Закарпатської області", - резюмує видання.

Удар по Трипільській ТЕС

В ніч на четвер, 11 квітня, Росія повністю знищила Трипільську ТЕС в Київській області. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Згодом в "Укренерго" відповіли, чи будуть відключати світло внаслідок втрати Трипільської ТЕС. Там зазначили, що під час вечірнього максимуму споживання можливий дефіцит електроенергії.

Трипільська ТЕС - найпотужніша електростанція Київської області. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Воно розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

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