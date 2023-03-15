Анкара працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper.

Туреччині можуть більше не знадобитися російські зенітно-ракетні комплекси С-400 для захисту своєї території, оскільки озброєння її власного виробництва все частіше бере цю роль на себе.

Про це заявив голова турецької оборонної компанії Aselsan Халук Горгун, пише Bloomberg. За його словами, Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper, яка в ході випробувань вразила цілі на відстані 100 кілометрів.

"Ми робимо системи ППО. Нам не потрібні ні C-300, ні C-400. Ми усуваємо необхідність у них. Це наш обов'язок", - сказав Горгун.

Відео дня

Компанія Aselsan бере участь у більшості амбітних проектів оборонної промисловості Туреччини, які варіюються від безпілотників до винищувачів і військових кораблів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне до все більш наполегливої зовнішньої політики, підкріпленої вітчизняною військовою міццю.

Санкції проти Туреччини через російські С-400

Анкара роками скаржилася на те, що не може отримати оборонне обладнання від західних партнерів. Сюди входять системи протиракетної оборони, а також танкові двигуни, бойові літаки, безпілотники та вертольоти.

США ввели санкції проти Туреччини і заборонили їй працювати над створенням і отримувати літаки-невидимки F-35 корпорації Lockheed Martin після того, як Анкара придбала ЗРК С-400 у Москви у 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи.

Туреччина закликає США скасувати санкції, а Конгрес - схвалити продаж винищувачів F-16. Адміністрація Байдена підтримала продаж F-16, вважаючи цю угоду важливою для оперативної сумісності НАТО і національних інтересів США, але перешкоди залишаються.

Вас також можуть зацікавити новини: