З'явилося більше інформації про новітню розробку Китаю.

Раніше в інтернеті вже з'являлися відомості про так званий "винищувач нового покоління" Китаю(J-36), який і зовсім може бути дроном. Однак до недавнього часу ніхто не знав його справжньої назви і, тим більше, характеристик.

Але зараз з'явилася деяка інформація. Наприклад, що справжня назва цього літального апарату - J-50, передає Defense Express. При цьому експерти зазначають, що ті характеристики, які були опубліковані Army Recognition, не є офіційними. Усе через те, що J-50 перебуває на стадії прототипу.

"Водночас, якщо ж ці дані вірні, то китайських J-50 є досить серйозним противником. Довжина дводвигунного літака і розмах лямда-подібного крила J-50 становить 22 метри, а площа крила - 145 м². Максимальна злітна вага - 40 тонн, максимальна швидкість - 2 Маха, а бойовий радіус близько 2200 км", - йдеться в матеріалі.

Відео дня

Якщо порівнювати з винищувачем п'ятого покоління Chengdu J-20, то в нього характеристики такі - розмах крила 21 на 12 метрів, його площа 73 м². Максимальна злітна вага - 36 тонн, при максимальній швидкості - 2,4 Маха, і бойовому радіусі дії близько 1500 км.

Також повідомляється, що цей винищувач або БПЛА має розмістити одразу чотири нові китайські ракети "повітря-повітря" PL-17 і одну протикорабельну ракету YJ-12 - в одному відсіку. В одному або двох "внутрішніх" відсіках - ще чотири PL-17 або аналог американської ракети AIM-120 - PL-15.

Експерти підкреслюють, що навіть це не вся відома інформація про J-50, принаймні через габарити внутрішніх відсіків.

"Інші можливості літака, включно з оснащенням радіоелектронними системами, поки що не відомі. Хоча очевидно, що йтиметься про останні напрацювання Китаю в усіх сферах. Також очевидно, що літак матиме просунуту малопомітність", - пише ЗМІ.

Інші новини про китайську техніку

Раніше УНІАН повідомляв, що новий китайський "винищувач", який раніше був помічений у небі, може бути тактичним бомбардувальником. Найголовніше - звернути увагу на його розміри.

Крім того, є відео з тим самим "винищувачем шостого покоління"."Можливо констатувати, що китайська розробка винищувача нового покоління вже літає. А з огляду на те, що в літака не прибрано шасі, - це один із перших, якщо не взагалі перший його політ", - ідеться в публікації.

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