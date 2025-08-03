В Україні регулярно проводять порівняння дронів, які РФ випускає по українських містах.

Кількість китайських компонентів у дронах типу "Шахед" зросла в два-три рази. Таку заяву зробив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В етері телеканалу "Ми – Україна" він зазначив, що "Шахеди", якими РФ атакує Україну, регулярно порівнюються – наприклад, версія 2025 року і 2023-го. Власюк каже, що частка європейських компонентів у цих дронах зменшилася.

"Китай бере на себе більшу роль. Китай бере на себе, на жаль, і постачання засобів виробництва, зокрема станків з програмованим числовим управлінням, постачання рідкоземельних та інших матеріалів, металів. Ми бачимо поставки з низки країн того регіону мікроцелюлози та бавовни, необхідної для виготовлення вибухових речовин", – пояснив він.

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Війна в Україні: співпраця Китаю і Росії

Екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Китай уже давно вийшов на новий рівень у підтримці Росії в її війні проти України. За його словами, ця співпраця давно вийшла за рамки постачання компонентів.

Він стверджує, що Китай постачає в РФ "уже готові дрони, просто розібрані на два-три основні вузли, які треба просто взяти, як пазлик, і зібрати разом".

"Ну, і, мабуть, все-таки бойову частину росіяни вставляють самі. Але бойова частина – найбільш примітивний елемент у дроні. Усе інше, що складніше і набагато технологічніше, повністю робить Китай", – додав Дикий.

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