Точних даних про характеристики цієї зброї майже немає.

Російські загарбники почали застосовувати на фронті далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, який надала Північна Корея.

Як пише "Мілітарний", такий комплекс може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км. Втім, точних даних про характеристики цієї зброї майже немає.

Відомо, що установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, розміщених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6 х 6. Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори. Для наведення використовують електрооптичну головку у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

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Оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Зокрема, він бачить усі складки рельєфу місцевості, об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям. Комплекс може вражати цілі досить точно на максимальній дальності з першого пострілу.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше аналітики з'ясували, як Північна Корея виготовляє ракети, якими РФ атакує Україну. Як виявилось, окремі елементи цих ракет у КНДР виготовляли, використовуючи сировину та технічну документацію, яку отримали від Росії.

"Хоча наведені вище дані можуть виглядати сенсаційно, насправді історія співпраці між Москвою та Пхеньяном по ракетах налічує вже буквально кілька десятків років, просто це поки що не отримало належної реакції", - наголосили аналітики Defense Express.

Також повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії елітну військову тренувальну делегацію. У КНДР назвали це першим військовим обміном між двома країнами після підписання договорів про співпрацю.

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