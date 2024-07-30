За словами українських військових, наразі така інформація перевіряється.

Наразі Росія не застосовує північнокорейські самохідні протитанкові ракетні комплекси Bulsae-4. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в коментарі для "Суспільне Харків".

"Ні, зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію, яка поширюється соцмережами. Ця інформація зараз перевіряється. І зараз ми не фіксуємо ані прибуття цієї техніки, ані фактів її застосування", - наголосив він.

Відомо, що світлину з бронемашиною, яку зняли серед поля, опублікував Telegram-канал "КУП (18+)" вранці 30 липня. У публікації наголошується, що це північнокорейський комплекс Bulsae-4, який "було поміщено на прикордонні з Харківщиною".

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Bulsae-4 - що відомо

За інформацією видання "Мілітарний", Bulsae-4 є північнокорейським далекобійним самохідним протитанковим ракетним комплексом. Точної інформації щодо характеристик машини немає. За даними деяких джерел, дальність ураження комплексу оцінюється в межах 10-25 кілометрів.

У виданні додають, що пускова установка Bulsae-4 складається з поворотного пакета з восьми контейнерів з ракетами, які розміщені на шасі колісного бронетранспортера М-2010, який виробляє КНДР.

"Керована ракета має великі стабілізатори і режим атаки на ціль згори, де у бронетехніки найтонша броня. Для наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем. Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям", - додали у матеріалі.

Співпраця між РФ та Північною Кореєю - останні новини

Як писав УНІАН, КНДР могла передати Росії понад п'ять мільйонів артилерійських снарядів. Він зазначив, що серед вантажів, які, швидше за все, були доставлені до РФ з Північної Кореї, були контейнери, де може бути приблизно 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.

Також повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії елітну військову тренувальну делегацію. За інформацією державних ЗМІ КНДР, це є першим військовим обміном між двома країнами після підписання договорів про співпрацю.

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