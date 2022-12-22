За даними ЗМІ, минулого місяця Північна Корея надала піхотну зброю та ракети в Росію для використання компанією "Вагнер".

Північна Корея надала партію зброї російській ПВК "Вагнера". За оцінкою США, кількість зброї від КНДР не змінить динаміку бойових дій в Україні, "але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника, який говорив за умови збереження анонімності. Зазначається, що відправка зброї має на меті зміцнити окупаційні сили в Україні й розширити роль ПВК у війні.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкове постачання зброї компанії "Вагнер", яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея надала піхотну зброю та ракети в Росію для використання компанією "Вагнер", – сказав чиновник.

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У США наголосили, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Американці планують порушити це питання в Раді безпеки. На думку експертів, Пхеньян створив балістичні ракети, здатні вразити практично будь-яку точку землі, а також зброю меншої дальності.

КНДР допомагає у війні проти України:

В липні Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

У листопаді Північна Корея заявила, що ніколи не мала угод з Росією з продажу зброї і не планує цього робити. Однак того ж місяця стало відомо, що вперше за кілька років до Росії прибув потяг з Північної Кореї.

Координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів.

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