Для виконання всіх замовлень за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Європейський концерн MBDA, виробник крилатих ракет Storm Shadow/Scalp і Aster, за останні три роки вклав значні кошти в нове обладнання та додав сотні робітників, однак, як пише Financial Times, не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок.

Як наголошується в статті, портфель замовлень MBDA роздувся до 37 млрд євро, і для його виконання за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Генеральний директор Ерік Беранже сказав, що групі потрібно більше зробити, щоб адаптуватися до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги тепер мають вирішальне значення.

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Показовим прикладом є складний процес виробництва ракети Aster від MBDA. Незакінчену зброю перевозять через Альпи між Францією та Італією кілька разів для різних етапів виробництва, що займає місяці, а дає лише незначну промислову вигоду, зазначає FT.

Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, сказав Беранже. Але вони набагато складніші для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів - Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5 відсотка, а італійська Leonardo - 25 відсотків - а також тих військових, яким вона служить.

При цьому пропозицію, висунуту торік Беранже про спрощення виробничого процесу, відхилила Франція, яка побачила в реорганізації загрозу своєму лідерству в групі та підривну діяльність зі збільшення виробництва, повідомили два обізнаних джерела. Великобританія також не особливо підтримала цю пропозицію, сказав один з них, і обидва розглядали її як сприятливу для Італії.

MBDA, як і раніше, виділяється як одна з небагатьох успішних транскордонних оборонних компаній Європи в регіоні. Вона виробляє деякі з найбільш затребуваних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX і Lockheed Martin.

Зброя для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна майже вичерпала запаси ракет Aster-30 для зенітних батарей Samp-T.

Київ уже кілька тижнів просить Італію і Францію надіслати щонайменше 50 ракет Aster-30. Італійський уряд не поспішає ухвалювати рішення, оскільки власні запаси країни майже вичерпалися до недоторканного резерву. Водночас Франція має більші запаси, але теж стикається з обмеженнями.

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