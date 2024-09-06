Китайські вчені кажуть, що тепер можна обійтися без використання наддорогого фольфраму.

Китай, який, ймовірно, готується до війни проти Тайваню, знайшов спосіб значно здешевити у виробництві гіперзвукові ракети, замінивши дорогий вольфрам на дешеву сталь. Про це пише South China Morning Post.

Китайські вчені представили проект гіперзвукової плануючої протикорабельної ракети в рецензованій статті, опублікованій в китайському журналі Acta Armamentarii. Дизайн, представлений дослідниками в статті, показує, що наконечник гіперзвукової ракети може бути виготовлений ​​з використанням загальнодоступної високоміцної нержавіючої сталі.

Вчені стверджують, що розроблена ними гіперзвукова ракета зі сталевим носовим конусом може легко розвивати швидкість 8 Махів (приблизно 9800 км/год).

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Однією з великих проблем у використанні сталі в гіперзвукових ракетах є те, що вона має температуру плавлення 1200 градусів Цельсія. Це значно нижче температури, до якої нагрівається носова частина гіперзвукової ракети під час польоту через атмосферу.

Саме через проблему нагрівання ніс гіперзвукових ракет доводиться робити з дорого та важкого вольфраму, який має високу температуру плавлення. До того ж це рідкісний метал.

Щоб замінити вольфрам сталлю, необхідний передовий термозахист, чого, як стверджують китайські вчені, їм і вдалося досягти. Сталевий носовий конус матиме додатковий шар керамічного захисту і теплоізоляційний шар аерогелю між керамікою і сталлю, що допоможе зберегти форму ракети протягом польоту.

Гіперзвукова зброя — це нова мода, і кілька країн поспішають розробити її недорогі версії. Заміна вольфраму сталлю допомогла б створити недорогі ракети, які можна було б легко виробляти масово.

Китай уже має в своєму арсеналі низку гіперзвукових ракет. Так само як і Росія, яка вже використовувала їх у триваючій війні проти України. Сполучені Штати також прагнуть отримати гіперзвукову ракету, але проекти, які вони здійснюють, не принесли бажаних результатів.

Повідомляється, що Китай значно випередив інші країни в гонці за розробкою гіперзвукової зброї, і він має намір масово виробляти її, щоб її можна було використовувати у військових ситуаціях. Пекін також зосереджується на здешевленні виробництва цих ракет, чого, згідно з наявною інформацією, не вдалося досягти іншим країнам.

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Як писав УНІАН, у мережі з’явилося фото невідомого китайського корабля, зроблене з дуже близької відстані. Ще в травні повідомлялось, що корабель вийшов на ходові випробування. Експерти зазначали, що він схожий на малопомітний шведський корвет типу Visby, а отже, напевно, мова йде про "‎повноцінний"‎ стелс-корабель.

Також ми розповідали, що у Китаї здійснили випробувальний пуск потужного вантажного безпілотника. Вантажопідйомність цього двомоторного літального апарату – 2 тонни, розмах крил – 16,1 м, висота – 4,6 м.

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