Транспортні компанії планують послуги повітряного таксі як пілотованого, так і безпілотного, оскільки Китай послаблює обмеження у повітряному просторі та стимулює цю галузь.

У Китаї здійснили випробувальний пуск потужного вантажного безпілотника.

Як повідомляє Reuters, вантажопідйомність цього двомоторного літального апарату – 2 тонни, розмах крил – 16,1 м, висота – 4,6 м. Він розроблений компанією Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, яку фінансує держава.

"Створений Tengden безпілотник трохи більший за найпопулярніший у світі легкий літак, чотиримісний Cessna 172", - сказано в публікації.

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Зазначається, що перший випробувальний політ дрона тривав близько 20 хвилин.

На початку літа китайці випробували ще один вантажний безпілотник - HH-100 від AVIC. Його вантажопідйомність становить 700 кг, а радіус польоту - 520 км.

Транспортні компанії планують послуги повітряного таксі як пілотованого, так і безпілотного, оскільки Китай послаблює обмеження у повітряному просторі та стимулює цю галузь. Місцевий авіаційний регулятор прогнозує, що до 2030 року галузь досягне 2 трлн юанів ($279 млрд), що означає чотириразове підвищення порівняно з 2023 роком.

"Китай вже розпочав комерційні поставки за допомогою безпілотників", - пише Reuters.

Зокрема, у травні компанія з виробництва вантажних дронів Phoenix Wings (входить до складу SF Express) почала доставляти фрукти з острівної провінції Хайнань до південного Гуандуна за допомогою дронів Fengzhou-90. Останні розроблені SF – підрозділом S.F. Holding.

Передбачається, що вантажні дрони скоротять терміни доставки та знизять транспортні витрати, одночасно розширюючи постачання до місць, де немає звичайних авіаційних споруд, наприклад, на дахи у густонаселених містах.

Крім того, вантажні безпілотники можуть використовувати як таксі. Зокрема, у квітні авіаційна влада країни видала сертифікат на виробництво пасажирського дрона виробнику безпілотних літальних апаратів EHang Holdings (EH.O), що базується в Гуанчжоу. Це перший у країні сертифікат на створення такого БПЛА.

Також у статті йдеться про те, що уряд Китаю вперше визначив економіку низьких висот як новий двигун зростання, а "вертикальну мобільність" розглядає як "нову продуктивну силу" в таких сферах, як пасажирські та вантажні перевезення.

Безпілотники в Китаї

Китай створив новий тип безпілотних гіперзвукових літальних апаратів. За словами розробників, ці безпілотники за аеродинамічними характеристиками можуть кинути виклик найдосконалішим винищувачам США. За даними західних ЗМІ, новий гіперзвуковий дрон має коефіцієнт підйомної сили 8,4 у дозвуковому польоті. Співвідношення підйомної сили та лобового опору є вирішальним параметром для вимірювання аеродинамічної ефективності.

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