Американський F-35 чи китайський J-20: який винищувач швидший та небезпечніший

Нове порівняння характеристик топових винищувачів США та Китаю виявило розрив у можливостях.

Китайський стелс-винищувач J-20 здатен значно випереджати американський F-35 за швидкісними показниками, розвиваючи Мах 2,0 проти Мах 1,6 у конкурента, пише WION.

Як зазначає аналітик видання, різниця в можливостях літаків зумовлена різними військовими стратегіями держав.

Відомо, що американський F-35 за 80 мільйонів доларів – це передусім "розумний" літак. Він робить ставку не на швидкість, а на непомітність, потужне озброєння та надсучасні сенсори, які бачать усе навколо.

Натомість китайський J-20 – це важкий перехоплювач, головна задача якого – максимально швидко патрулювати величезні простори Тихого океану.

Особливу увагу у матеріалі звертають на двигуни. Модернізовані китайські літаки з установками WS-15 отримали можливість "суперкруїзу", що дозволяє підтримувати надзвуковий політ без використання форсажів. На думку автора, це критична перевага, адже у F-35 така функція "повністю відсутня".

Ба більше, спроби американського літака наздогнати опонента на максимальних швидкостях призводять до виникнення "теплового штрафу". Як зазначається у публікації, один двигун F-35 створює потужний тепловий шлейф, який стає "маяком для систем інфрачервоного відстеження", демаскуючи літак.

Проте в Пентагоні зберігають спокій щодо таких цифр. За наявними даними, військова стратегія США базується на тому, що F-35 не потрібно випереджати J-20, щоб його перемогти.

Американці покладаються на досконаліші радари та мережі обміну даними, щоб виявити ворога ще до того, як швидкість почне грати вирішальну роль.

Американські арсенали вичерпуються

Раніше УНІАН писав, що США втратили найважливішу зброю для боротьби з Китаєм. За даними The New York Times, Штати випустили понад 1000 крилатих ракет Tomahawk, що приблизно в 10 разів перевищує кількість, яку вони закуповують щорічно. Крім того, Пентагон використав понад 1200 ракет-перехоплювачів Patriot, вартість кожної з яких перевищувала 4 мільйони доларів, а також понад 1000 наземних ракет Precision Strike та ATACMS, що знизило запаси до "тривожного" рівня.

