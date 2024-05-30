Літаки ДРЛВ є дуже вразливими, і свідченням цього є знищення подібних російських бортів Україною.

Швеція несподівано оголосила, що передасть Україні літак раннього повітряного попередження, або, військовою мовою, літак дального радіолокаційного виявлення – ASC 890.

Як зазначає видання Forbes, ці літаки мають систему передачі даних Link 16. Вона дозволяє їм безпечно обмінюватися даними з винищувачами F-16, які незабаром має отримати Україна.

Але літаки ДРЛВ – дуже вразливі. Підтвердити це можуть і Повітряно-космічні сили РФ, які вступили у війну проти України з вісьмома чи дев'ятьма діючими літаками A-50 і втратили два з них через удари України. Українці навіть вдарила по заводу, на якому будують і ремонтують А-50.

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Літак ДРЛВ шведського виробництва може бути ще більш вразливий, ніж А-50, наголошує видання.

"A-50 має чотири реактивні двигуни з максимальною швидкістю 560 миль на годину (біля 900 км на годину, – УНІАН) і стелею в 39 000 футів (біля 12 км). Saab 340 – це двомоторний турбогвинтовий літак, який літає зі швидкістю не більше 300 миль на годину (біля 480 км на годину) і піднімається на висоту не більше 25 000 футів (7,6 км). Екіпажі А-50 намагалися ухилитися від українських ракет. Екіпажам Saab 340 буде ще важче. Що ще гірше для українців, російські ВПС використовують найпотужнішу ракету класу "повітря-повітря" в 27-місячній війні Росії проти України – Р-37М, дальність польоту якої сягає понад 300 км", – йдеться в матеріалі.

Велика дальність дії Р-37М у поєднанні з дуже високими характеристиками і великою робочою висотою МіГ-31БМ дозволяє йому значною мірою вільно загрожувати українським літакам, зазначили в Королівському Обʼєднаному інституті оборонних досліджень.

Сама лише присутність російських літаків, озброєних Р-37М, вже не раз змушувала українських пілотів винищувачів відмовлятися від виконання завдань і пікірувати в укриття. Варто зазначити, що неповороткий Saab 340 не такий вже й маневрений.

Літаки ДРЛВ не можуть сховатися. Вони, по суті, є радіолокаційними платформами. Коли радари вимкнені, вони не виконують свою роботу. Але радар, який дає випромінювання, не просто виявляє цілі – його також можна виявити.

"Можна з упевненістю сказати, що кожного разу, коли Saab 340 підніматиметься в повітря, росіяни про це дізнаватимуться. Недарма ВПС США відмовляються від традиційних літаків ДРЛВ і все більше перекладають місію раннього попередження на супутники", – акцентує видання.

Навть попри вразливість цих літаків, українські Повітряні сили нізащо не відмовляться від ASC 890. Але щоб не втратити літак миттєво, українцям потрібно буде знайти спосіб зменшити загрозу від російських ракет, з якою зіткнеться борт.

Це може означати, що літатиме він нечасто, а його радари будуть вимкнені до останньої можливої секунди. Це також може означати, що польоти будуть здійснюватися в найбезпечнішій частині повітряного простору – на заході України, вздовж кордону з Польщею.

Швеція передасть Україні літак ASC 890

У середу, 29 травня 2024 року, Швеція оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги на суму 1,16 млрд євро. До переліку увійшов щонайменше один літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

Навіть один літак AWACS дозволить Україні більш ефективно наводити винищувачі, у тому числі, F-16, які вже незабаром мають зʼявитися в українському небі.

Дані з відкритих джерел свідчать, що радар, встановлений на цьому літаку, здатен виявляти кораблі, літаки та ракети на відстані до 300-400 км на висоті приблизно 6 км. Екіпаж Saab 340 AEW&C складається з 6 людей.

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