Там заявили, що ця бойова авіація залишиться у фінських військових.

Міністерство оборони Фінляндії відповіло на запит України щодо проведення переговорів про передачу ЗСУ винищувачів Hornet.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен вважає цю дискусію "не актуальною", пише Yle.

За його словами, Hornet будуть використовуватися фінськими військовими протягом найближчих кількох років. Лише після цього їх життєвий цикл, який становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

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Кайкконен повідомив, що така відповідь була надана українській стороні минулого тижня.

Винищувачі F/A-18 Super Hornet - що про них відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, американські винищувачі F/A-18 Super Hornet належать до військової авіації четвертого покоління. Модель F/A-18 Super Hornet - є одномісним штурмовиком. У покращеній версії може вмістити й двох пілотів.

Цей літак може нести одразу 12 ракет "повітря-повітря" AIM-120 та знищувати кораблі противника стелс-ракетами AGM-158C LRASM.

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