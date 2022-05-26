Piranha - одна з найпопулярніших у світі платформ колісної бронетехніки.

Збройні Сили України, окрім вкрай важливого Harpoon Coastal Defense System, який дозволяє вирішити проблему із береговою обороною України, мають отримати від Данії бронетранспортери Piranha III. Як вже повідомлялось раніше, мова йде про 25 бронемашин.

Але, насправді цінність цих БТРів не скільки в кількості, а в тому, що це одна з найбільш поширених колісних платформ, опанування якою Збройними Силами України може мати величезне значення для подальшого посилення української армії.

Бронетранспортер Piranha

За назвою Piranha насправді ховається відома по всьому світу платформа від швейцарської компанії Mowag, яка зараз входить у склад американського гіганта General Dynamics, однієї з найбільших оборонних компаній у світі.

За час свого існування з 1970-х років Piranha пройшла п’ять генерацій під час яких постійно підвищувалось бронювання, потужність двигуна, ходові та експлуатаційні якості.

І фактично це машина-конструктор, яка передбачає різноманітне бойове оснащення, починаючи від кулемета завершуючи 105-мм гарматою, рівні бронювання, двигуни та трансмісії, тобто все що захоче клієнт. Саме тому машини Piranha знаходяться на озброєнні понад 20 країн світу, включно із ліцензійними версіями, а загальна кількість випущених машин - понад 11 тисяч.

А найбільш відомою ліцензійною версією Piranha є лінійка канадських бронемашин LAV, включно із LAV-25, а також LAV III Kodiak і його американська версія Stryker. Тобто, коли ми говоримо про основну колісну бойову машину армії США - Stryker, на основі якої сформовані окремі бригади, то мова також йде про машину на базі Piranha III.

Особенности Piranha III

Щодо машин, які передає Данія, то визначити їх точні характеристики доволі складно, бо на озброєнні країни стоять дві версії БТР: Piranha IIIH, яка з’явилась у 1996 році (22 одиниць на озброєнні данської армії) та Piranha IIIC, яка виробляються з 2006 року (115 одиниць на озброєнні).

Вони відрізняються двигунами, місткістю десантного відділення та навіть габаритами. Якщо взяти найбільш розповсюджену версію "C" з 11-містний десантним відділенням, то вона зазвичай оснащувалась 400-сильним Caterpillar C9 diesel, який працює разом з автоматичною 7-ступеневою коробкою передач ZF 7HP 602.

Для машини масою 18,5 тонн, це дає питому потужність у 21,6 к.с./т, що є доволі високим показником. Сама підвіска гідропневматична, з регулюванням висоти підвіски кожного колеса та ABS.

Щодо рівня бронювання, то виробник декларує, що модульна керамічна броня, яку можливо нарощувати додатковими елементами, захищає від стрілецького озброєння та реактивних гранат РПГ. Також Piranha IIIC має протимінний захист на рівні до 8-кг фугасу. Попри такий доволі високий рівень захисту, декларується, що машина може долати водні перешкоди вплав.

Озброєння всіх данських Piranha III - бойовий модуль Lemur OHW, з 12,7-мм кулеметом, який має денний та тепловізійний канали, а також лазерний далекомір.

Таким чином, опанування Piranha III відкриває перед ЗСУ можливість відпрацювати всі аспекти матеріально-технічного забезпечення ції машини, та, за необхідносі, підготовувати до значног розширення кількості машин на базі Piranha у строю.

Характеристики Piranha IIIC