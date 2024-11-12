Цей дрон може нести на собі боєприпас вагою близько 3-5 кг, каже речник обласної прокуратури.

У вівторок, 12 листопада, росіяни вперше завдали ударів по Харкову бойовими БпЛА типу "Молнія-1". Про це в етері телемарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Ворог атакував місто двічі. Під ударом були Салтівський та Слобідський райони Харкова. За словами Чубенка, внаслідок обох атак постраждали люди, їм надають необхідну допомогу.

"Щодо самого озброєння, то по Харкову вперше сьогодні було використано бойовий ударний БпЛА – баражуючий боєприпас під назвою "Молнія-1". Цей боєприпас є по розмірам чимось середнім між побутовим дроном – тим же Mavic – і Shahed. Розмах крил – 1,2 метри, важить він близько 10 кг. Може нести на собі боєприпас вагою близько 3-5 кг. В залежності від того, який боєприпас на нього встановлюють, можуть бути різні наслідки. Це можуть бути як кумулятивні снаряди, так і фугасні бойові елементи", – акцентував Чубенко.

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Він додав, що зараз фахівці встановлюють, які саме бойові елементи були встановлені на дрони цього разу. В обох випадках були вибухи в місцях влучання.

За словами речника Харківської обласної прокуратури, безпілотник "Молнія-1" – це розробка РФ, якій буквально декілька років. Останнім часом ворог починає впроваджувати її застосування на території України.

"Це невеликий БПЛА. У порівнянні з тим же "шахедом", він в декілька разів менший. Це боєприпас, який не може вирішувати якісь військові завдання РФ – зруйнувати будівлю, суттєво пошкодити якійсь укріплений об’єкт. Це фактично тероризування місцевого населення, що є черговим воєнним злочином", – пояснив Чубенко.

Удари РФ по Харкову

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків, використовуючи для цього різні типи озброєння. Внаслідок ворожих ударів гинуть та отримують поранення цивільні мешканці.

За даними мерії міста, тільки за останні два місяці через російські обстріли пошкоджено 4500 будинків. Якщо раніше окупанти прицільно били по ТЕЦ, то зараз здебільшого ціляться в супермаркети, щоб зробити нестерпним життя для місцевого населення.

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