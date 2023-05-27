Снаряд може пробити "кілька метрів залізобетону".

Крилаті ракети Taurus, які Україна офіційно запросила у Німеччини, може бити по ворожих цілях до 500 км. При цьому їхня швидкість сягає від 800 до 900 км /год, пише BILD.

Taurus підходить для атаки на бункери, аеродроми, мости і шляхи постачання. При цьому атакувати цією зброєю можна не сам бункер, а окремі кімнати.

Taurus - характеристики ракети

Taurus може нести 480 кілограмів вибухівки і має двометрову загострену частину зі спеціальної сталі, яка пробиває бетонні стіни метрової товщини, а вибух відбувається на запрограмованому поверсі.

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Повідомляється, що снаряд може пробити "кілька метрів залізобетону".

За словами депутата німецької опозиційної партії "Християнсько-Демократичний Союз" Родеріха Кізеветтера, такі ракети дозволили б "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Путін - головна "мішень" ГУР

Напередодні в ГУР підтвердили, що перший у списку на ліквідацію в української розвідки - президент Російської Федерації Володимир Путін. Хоча в пріоритеті - командири підрозділів, які наказують своїм людям атакувати.

12 травня Зеленський заявив, що Кремль "своєю смертю не закінчить". На що заступник голови РФ Дмитро Медведєв, який не раз погрожував українському президенту вбивством, обізвав того "тварюкою в зеленому".

Цьому передувала атака невідомих БПЛА на Кремль 3 травня. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу. Ніхто не постраждав.

Москва, звинувативши в нібито атаці Україну, розцінила ці дії "як сплановану терористичну акцію і замах на Путіна", проведені напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня, де планувалася присутність і іноземних гостей. Тоді рашисти погрожували, що "залишають за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне".

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