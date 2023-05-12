Ще не так давно Зеленський наголосив, що не вестиме переговорів з Путіним, бо він - терорист.

Президент Володимир Зеленський спрогнозував "поганий фінал" для Кремля після перемоги України. На слова українського глави вже встиг відреагувати скандальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який раніше закликав "фізично усунути" самого Зеленського.

В інтерв'ю BBC Зеленський зазначив, що російська влада навряд "закінчить своєю смертю". "Усі, хто в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, як (саме), але хотілося б, щоб все закінчилось (якомога) швидше. (Вони) своєю смертю не закінчать", - висловився президент.

Екс-президент РФ і друг Путіна Медведєв відреагував на слова Зеленського новою істерикою. Зокрема, обізвав того "твариною у зеленому", обурившись, що лідер країни, проти якої РФ веде жорстоку війну, радий був би побачити Путіна та оточення мертвими.

Відео дня

"Хто як помре - нам невідомо, адже "шляхи Господні незбагненні...", - почав Медведєв. Далі російського політика знову "понесло" - він обізвав Зеленського "клоуном", який нібито покінчить самогубством, "як Гітлер, наковтавшись собачої отрути".

Ще не так давно Зеленський наголосив, що не вестиме переговорів з Путіним, якого навіть суд у Гаазі визнав терористом. "З цією людиною, президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Для нас всіх він терорист.... Він такий "мандрівник" у якихось кривавих назвах - придумує назви, щоб виправдовувати свої дії (йдеться про заборону в РФ називати "війну" війною - ред.)", - сказав український президент в інтерв'ю іноземним журналістам 29 квітня 2023 року.

Удар по Кремлю і "замах" на Путіна - головне

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували територію Кремля. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і спричинив там невелику пожежу. Ніхто не постраждав.

Москва, звинувативши у нібито атаці Україну, розцінила ці дії "як сплановану терористичну акцію та замах на Путіна", проведені напередодні Дня перемоги, параду 9 травня, де планується присутність й іноземних гостей. Тоді рашисти погрожували, що "залишають за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Україна свою причетність заперечила. Зеленський наголосив, що Україна не атакує ані Путіна, ані Москву. Президент зауважив, що Україна бореться на власній території за свої землі.

Водночас, за словами колишнього керівника кримінальної розвідки України Валерія Кура, Росія кілька разів робила замахи на життя Зеленського. Але всі вони провалилися через те, що російські спецслужби вміють краще блефувати, ніж виконувати конкретні завдання. За даними американського публіциста Кріса Уіппла, на Зеленського було скоєно (або планувалося вчинити) щонайменше 12 спроб вбивства. Щонайменше, двом таким спробам вдалося запобігти завдяки розвідданим ЦРУ.

Вас також можуть зацікавити новини: