На фронті 'засвітилися' бронетранспортери Puma: хто їх таємно передав

Офіційної інформації про їхнє постачання не було оприлюднено, отже хтось передав їх тихо.

На українському фронті "засвітились" італійські бронетранспортери Puma 6×6. Шлях їхнього постачання невідомий, пише Interesting Engineering.

Українські збройні сили продовжують покладатися на іноземну військову підтримку - країна регулярно отримує партії бронетехніки, від основних бойових танків до бойових машин піхоти та транспорту.

Зазвичай такі постачання активно висвітлюються в ЗМІ, а політики використовують їх, щоб наголосити на підтримці України з боку своїх країн.

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Однак випадок з Puma вийшов за межі звичних процедур. Вперше підтверджено використання українськими військами італійських бронетранспортерів, хоча офіційної інформації про їхнє постачання не було оприлюднено.

Puma у лавах 81-ї піхотної дивізії

Бронетранспортер Puma, розроблений у кінці 1980-х і прийнятий на озброєння в Італії у 2001 році, є продуктом консорціуму Iveco-Oto Melara. Модель призначена для розвідки та швидких маневрів. У варіанті 6×6 вона важить 8,2 тонни й транспортує екіпаж із двох осіб та до восьми піхотинців.

У квітні 2024 року з'явилися фотографії знищеного Puma 6×6 з українськими розпізнавальними знаками. Згодом військові з 81-ї бригади опублікували знімок справної машини на службі.

Проте офіційного підтвердження від країн-донорів довго не було. Лише в липні 2024 року Міністерство оборони України повідомило про офіційне розгортання Puma 6×6.

Технічні характеристики Puma 6×6

Хоча Puma 6×6 і не є проривом у бойових можливостях, вона має низку тактичних переваг. Оснащена дизельним двигуном Iveco на 180 кінських сил, машина здатна розганятися до 110 км/год і має запас ходу до 700 км.

БТР має балістичний захист, систему РХБ захисту та протипожежну систему. Озброєння представлено кулеметами калібру 7,62 або 12,7 мм, можливе також встановлення ПТРК типу MILAN або TOW.

У порівнянні з важчими бойовими машинами, Puma пропонує більш маневрений і мобільний варіант з високою логістичною гнучкістю - ідеальну для українських умов.

Як Puma потрапила в Україну?

За інформацією Army Recognition і незалежних джерел, Puma 6×6 з'явилися в Україні в травні 2024 року, хоча вони не входили до жодного з офіційно оприлюднених пакетів допомоги.

Раніше Італія вже тихо передавала Україні іншу техніку - гусеничні машини Bandvagn BV 206S, БТР VCC-2, тактичні авто VTLM Lince та різні вантажівки.

Усе це свідчить про стабільну, хоча й непублічну підтримку з боку Італії. Як одна з небагатьох країн-експлуатантів Puma 6×6, саме Італія, швидше за все, стала джерелом цієї партії, навіть якщо офіційно про це не повідомляється.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС повідомили, що загальна потреба України щодо боєприпасів оцінюється у 2 мільйони снарядів, для цього треба зібрати суму обсягом 5 млрд євро. На початку квітня в ЄС було понад 50% від потрібної суми.

Раніше стало відомо, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова відправити Україні ракети великої дальності Taurus. Як пишет FT, при цьому Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, а й припустив, що їх можна використовувати для ударів по таких цілях, як Керченський міст.

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