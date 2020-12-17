Військовослужбовець у липні 2017 року під час навчань «Сі Бриз-2017» посадив катер на мілину.

В Одеській області судитимуть командира артилерійського катера «Скадовськ», який посадив корабель на мілину під час навчань «Сі Бриз-2017».

Як повідомили УНІАН у Спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, 14 грудня під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону до суду направлено обвинувальний висновок стосовно військовослужбовця ВМС ЗСУ. Чоловіка звинувачують у порушенні правил кораблеводіння і недбалому ставленні до військової служби (ст. 417, ч. 3 ст. 425 КК України).

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За даними слідства, інцидент стався у липні 2017 року, під час підготовки та участі в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз».

Зазначається, що військовослужбовець був добре обізнаний про те, що катер до виходу в море не готовий. Проте командир віддав наказ відійти від причалу, і «Скадовськ» у складі тактичної групи малих броньованих артилерійських катерів вийшов з пункту постійної дислокації військової частини у Чорне море.

«Катер здійснив перехід у район проведення навчань для виконання заходів згідно з планом. Надалі, під час маневрування на річці Дунай, командир не оцінив об'єктивно існуючі ризики, унаслідок чого припустився помилки і зробив посадку катера «Скадовськ» на мілину», - повідомили в прокуратурі.

В результаті державі в особі військової частини завдано матеріальних збитків на суму 1 млн 350 тис. грн. У зв'язку з чим прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону пред'явила позовну заяву про стягнення з обвинуваченого зазначеної суми.

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Автор: Лариса Козова