Модернізований комплекс може використовувати ширший спектр ракет, включаючи AIM-9X та AMRAAM-ER.

Збройні сили України отримали останню версію комплексу Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), якій дали назву NASAMS 3. Про це з посиланням на відео, оприлюднене United24, повідомляє портал Мілітарний.

На відео можна бачити запуск українським ЗРК NASAMS ракети ближнього радіусу AIM-9X, використання якої реалізували лише на системі третього покоління. Саму ракету можна відрізнити за відсутніми закрилками в середній частині фюзеляжу.

"‎На нашому рахунку 252 підтверджені цілі – це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ"‎, – говорить командир батареї з позивним "Барон".

NASAMS 3 – головні особливості

Оновлену версію ЗРК представили в 2019 році. На відміну від ранніх варіантів, NASAMS 3 може використовувати ширший спектр ракет, включаючи ракету малої дальності AIM-9X та більш далекобійну AMRAAM-ER, здатну вражати цілі на дальності 50 км.

Крім того, комплекс сумісний з IRIS-T – ракетою малої та середньої дальності, оснащеною інфрачервоною головкою самонаведення.

Також модернізований комплекс має покращену систему керування вогнем та може об'єднувати в єдину мережу більшу кількість радарів та пускових установок.

Україна отримує NASAMS

У лютому УНІАН повідомляв, що Норвегія має намір передати нашій країні ще десять пускових установок і чотири центри управління вогнем системи NASAMS.

Пізніше, у березні, канадці пояснили, чому не передають Києву обіцяний зенітний комплекс цього типу. Як повідомлялось, причиною стали труднощі з фінансуванням з боку США.

Загалом, за даними з відкритих джерел, Україна отримала щонайменше кілька батарей ЗРК NASAMS.

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