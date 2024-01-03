Північноатлантичний альянс зміцнює "Небесний щит" країн Європейського союзу 1000 ракетами для ЗРК Patriot.
Сьогодні відповідний підрозділ НАТО уклав контракт на закупівлю згаданої кількості боєголовок за підтримки групи країн-членів ЄС, серед яких згадуються Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія. Про це пише Reuters.
"Консолідована багатонаціональна закупівля в дусі Європейської ініціативи "Небесний щит" (ESSI) забезпечує економію за рахунок масштабу і підтримує розширення виробничих потужностей для нових ракет GEM-T з метою задоволення зростаючого попиту", - йдеться в заяві НАТО.
Контракт на 1000 ракет для комплексів Patriot уклали з компанією COMLOG - спільним проектом американської військово-промислової компанії Raytheon та європейським розробником ракетних систем MBDA, підкреслюється в повідомленні Альянсу.
Там обіцяють, що відповідне виробництво ракет на території Європи буде розширено.
Скільки ЗРК Patriot Україна може отримати у 2024 році
Нещодавно військовий оглядач Денис Попович оцінив, скільки Україна може отримати ЗРК Patriot у 2024 році для захисту свого неба.
Напередодні саме цими комплексами сили ППО України на 100% захистили Київ від російських ракет "Кинджал": в рамках чергового масованого ракетного удару окупанти запустили 10 цілей. Про це казав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Як уточнив Попович, масових поставок не варто очікувати, адже комплекси Patriot - занадто дорога зброя. Водночас Залужний вчора акцентував, що Україна потребує більшої кількості відповідних ЗРК.