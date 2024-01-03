Контракт на тисячу ракет під ЗРК Patriot уклали сьогодні.

Північноатлантичний альянс зміцнює "Небесний щит" країн Європейського союзу 1000 ракетами для ЗРК Patriot.

Сьогодні відповідний підрозділ НАТО уклав контракт на закупівлю згаданої кількості боєголовок за підтримки групи країн-членів ЄС, серед яких згадуються Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія. Про це пише Reuters.

"Консолідована багатонаціональна закупівля в дусі Європейської ініціативи "Небесний щит" (ESSI) забезпечує економію за рахунок масштабу і підтримує розширення виробничих потужностей для нових ракет GEM-T з метою задоволення зростаючого попиту", - йдеться в заяві НАТО.

Контракт на 1000 ракет для комплексів Patriot уклали з компанією COMLOG - спільним проектом американської військово-промислової компанії Raytheon та європейським розробником ракетних систем MBDA, підкреслюється в повідомленні Альянсу.

Там обіцяють, що відповідне виробництво ракет на території Європи буде розширено.

Скільки ЗРК Patriot Україна може отримати у 2024 році

Нещодавно військовий оглядач Денис Попович оцінив, скільки Україна може отримати ЗРК Patriot у 2024 році для захисту свого неба.

Напередодні саме цими комплексами сили ППО України на 100% захистили Київ від російських ракет "Кинджал": в рамках чергового масованого ракетного удару окупанти запустили 10 цілей. Про це казав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як уточнив Попович, масових поставок не варто очікувати, адже комплекси Patriot - занадто дорога зброя. Водночас Залужний вчора акцентував, що Україна потребує більшої кількості відповідних ЗРК.

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