Уряд Нідерландів має незабаром ухвалити остаточне рішення щодо передачі цих систем. За даними ЗМІ, рішення вже ухвалене.

Нідерланди розглядають можливість надання Україні ЗРК Patriot. Таким чином вони приєднаються до США й Німеччини у посиленні українського військового арсеналу протиповітряної оборони, що має вирішальне значення у війні з Росією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися неназваними. Зазначається, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих систем.

"Нідерланди постійно розглядають можливості військової підтримки України", - сказала речник міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф.

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Вона додала, що Нідерланди надають пріоритет військовим поставкам в Україну, але не надала подробиць щодо конкретних систем озброєння чи поставок.

Видання зазначає, що останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні системи Patriot, які високо цінуються, бо можуть збивати ракети та мають високотехнологічні датчики, які допомагають ідентифікувати, що знаходиться в повітрі.

Нідерланди відправлять Україні Patriot

Своєю чергою, Reuters із посиланням на нідерландське видання ANP пише, що прем'єр-міністр Марк Рютте погодився надати Україні систему Patriot. Зараз він перебуває у Вашингтоні, де зустрічається з президентом США Джо Байденом.

ANP, посилаючись на бесіду між двома лідерами, процитувала слова Рютте про те, що вони приєднаються до американсько-німецької ініціативи щодо відправки оборонних систем в Україну.

Рютте повідомив, що раніше розмовляв телефоном із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити це рішення.

ЗРК Patriot для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2022 року США оголосили про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів. Вона, зокрема, включатиме комплекси Patriot і снаряди для них.

Також на початку січня 2023 року Німеччина оголосила про плани в перші три місяці цього року доставити в Україну близько 40 БМП Marder і ЗРК Patriot.

Українські військові вже прибули до Сполучених Штатів Америки, щоб пройти навчання на системах Patriot. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, їм може знадобитися кілька місяців, щоб опанувати ці зенітно-ракетні комплекси.

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