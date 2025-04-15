За словами дипломата, українська армія є найсильнішою у Європі.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що українські військові могли б навчати у майбутньому німецьких солдатів. Зокрема йдеться про навчання щодо використання безпілотників. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, передає Spiegel.

"Ми вже обмінюємося досвідом. Ми також були б доступні для навчання", - зазначив Макеєв.

За словами посла, він "добре собі уявляє", як Україна навчає солдатів Бундесверу роботи з дронами.

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"Жоден німецький солдат не має такого досвіду, який маємо ми", - запевнив Макеєв.

Також політик вважає, що Німеччина б виграла від вступу України до НАТО, адже наша держава має "величезну армію, майже мільйонну, яка точно знає, як воювати проти росіян". За його словами, українська армія є "найсильнішою" у Європі.

Посол додав, що українці "зроблять дуже важливий внесок" в НАТО, якщо країна стане членом альянсу.

"Ми не будемо довго думати, якщо буде оголошено про вступ до Альянсу", - зауважив Макеєв.

Німеччина та Україна - останні новини

Раніше видання Reuters повідомляло, що Німеччина таємно фінансує альтернативу Starlink в Україні. Йдеться про французьку компанію Eutelsat, яка надає Україні високошвидкісний супутниковий інтернет-сервіс уже близько року через німецького дистриб'ютора.

Також повідомлялось, що Німеччина схвалила додаткові мільярди на оборону України. Крім того, на 2026–2029 роки країна виділила додаткові асигнування на загальну суму у 8,25 мільярда євро.

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