Ворог застосовує це озброєння по всій лінії фронту та на лінії державного кордону на півночі України.

Нова загроза для України – Росія нарощуватиме виробництво авіабомб ФАБ-500.

Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Нам дають далекобійні системи, хочемо мати ще й F-16, щоб якось дотягуватись до літаків Су-35, Су-34. По всій лінії фронту та лінії державного кордону, маю на увазі північ України, ворог застосовує ці керовані авіабомби. Нові ризики та загрози для нас – противник буде нарощувати, будучи безкарним у цьому питанні, і виробництво таких бомб як ФАБ-500, які він модернізує, робить їх КАБ, а також буде нарощувати більш потужні засоби ураження", – зазначив він.

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За словами Ігната, вище військове керівництво нашої держави знає як і де розмістити нове далекобійне озброєння для охорони українських кордонів.

"Очікуємо ще SAMP/T для того, щоб він теж повноцінно зайняв в системі протиповітряної оборони держави", – додав речник.

Окупанти активізували авіаудари

Як повідомляв УНІАН, 1 травня російські загарбники скинули керовані авіабомби по селу Лизунівка у Чернігівській області. Унаслідок ворожого авіаудару загинула дитина 2009 року народження.

У ніч на 3 травня російський ворог скинув дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Внаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію, серед працівників постраждалих немає.

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